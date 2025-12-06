Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2026 diễn ra tại Washington DC rạng sáng 6-12 đã xác định hành trình của 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, tuyển Anh rơi vào bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama, tái hiện những ký ức từ World Cup 2018, giải đấu mà "Tam sư" từng tiến rất sâu.



Kết quả bốc thăm 12 bảng đấu vòng chung kết

Ngay trận mở màn, tuyển Anh sẽ chạm trán Croatia – đối thủ đã đánh bại họ 2-1 sau hiệp phụ ở bán kết World Cup 2018 trên đất Nga, khép lại giấc mơ vào chung kết của thầy trò Gareth Southgate khi đó.

Bên cạnh đó, Anh còn tái ngộ Panama, đội từng thua họ 1-6 ở vòng bảng World Cup 2018. Riêng Ghana là đối thủ hoàn toàn mới mẻ với tuyển Anh, dù "Những ngôi sao đen" từng góp mặt ở 4 trong năm vòng chung kết gần nhất.

Tuyển Anh tiếp tục hy vọng vào đến bán kết như tại World Cup 2018

Theo lịch trình, các trận đấu của bảng L sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau gồm Dallas, Boston, New York/New Jersey, Philadelphia (Mỹ) và Toronto (Canada). Lịch thi đấu chi tiết, giờ khai cuộc sẽ được công bố sau.

HLV Thomas Tuchel lường trước mọi khó khăn của "Tam sư"

Đánh giá về lá thăm của đội nhà, HLV Thomas Tuchel thừa nhận: "Đây là bảng đấu khó và trận ra quân cũng rất khó. Croatia và Ghana đều là những đội thường xuyên dự World Cup, giàu truyền thống và bản lĩnh. Panama thì chúng tôi chưa hiểu rõ, nhưng chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ trước khi giải đấu bắt đầu".

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức vẫn tỏ ra tự tin, cho rằng tuyển Anh sẽ hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng ngay trong lần đầu ông góp mặt tại VCK World Cup trên cương vị HLV trưởng.

Ở các bảng đấu khác, Scotland phải đối diện thử thách lớn khi rơi vào bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti, phần nào gợi lại ký ức World Cup 1998, lần gần nhất họ dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Na Uy của Haaland sẽ đối đầu cùng tuyển Pháp của Mbappe

Được xem là "chuẩn bảng tử thần" nhiều khả năng là bảng I, nơi Pháp – đương kim á quân thế giới – chạm trán Senegal, Na Uy của Erling Haaland cùng đội thắng ở vòng play-off liên lục địa. Trong khi đó, chủ nhà Mỹ nằm ở bảng D cùng Úc, Paraguay và một đại diện đến từ vòng play-off châu Âu.

Với thể thức mới, nếu dẫn đầu bảng L, tuyển Anh sẽ gặp một trong các đội xếp thứ ba đến từ bảng E, J, I, H hoặc K tại vòng 32 đội. Nếu tiếp tục tiến sâu, đối thủ tiềm năng tiếp theo của "Tam sư" là đội đứng đầu bảng A – nơi có Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và đội thắng play-off.

Viễn cảnh hấp dẫn nhất được nhắc tới là khả năng Anh chạm trán Brazil tại tứ kết, trước khi có thể đối đầu Argentina ở bán kết, sau những điều chỉnh về phân nhóm hạt giống của FIFA nhằm tránh để bốn đội mạnh nhất là Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh gặp nhau sớm.

Sân vận động New Jersey (Mỹ)

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, đánh dấu giai đoạn mở rộng lớn nhất trong lịch sử 96 năm của giải.

Quy mô mới khiến lễ bốc thăm diễn ra phức tạp hơn, khi nhiều suất play-off chưa được xác định. Dù vậy, bức tranh các bảng đấu sau lễ bốc thăm đã sớm mang đến bầu không khí sôi động, hứa hẹn một kỳ World Cup đầy kịch tính và khó lường.

Rơi vào bảng J cùng với Algeria, Áo và Jordan, đương kim vô địch Argentina đương nhiên được đánh giá cao nhất bảng và sẽ không mấy khó khăn để chiếm ngôi đầu.

Nếu đứng nhất bảng, Argentina sẽ gặp đội nhì bảng H (gồm Tây Ban Nha, Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay) ở vòng 1/16, trước khi tham dự vòng 1/8 tại Atlanta.

Bồ Đào Nha có khả năng chạm trán Argentina ở tứ kết

Trong khi đó, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và đội thắng trong nhóm play-off gồm Jamaica, New Caledonia, CHDC Congo. Ngoại trừ Colombia, Bồ Đào Nha hoàn toàn trên cơ các đối thủ còn lại và nếu thi đấu đúng phong độ, họ cũng có thể giành ngôi đầu, qua đó gặp một đội đứng thứ 3 bảng đấu ở vòng 1/16.

Theo tính toán, trường hợp cùng giành ngôi đầu và thắng liên tiếp vòng knock-out, Argentina và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở tứ kết, qua đó tạo nên màn đối đầu kinh điển Messi - Ronaldo được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm.

Kết quả bốc thăm World Cup 2026 Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Playoff D châu Âu Bảng B: Canada, Qatar, Thụy Sĩ, Playoff A châu Âu Bảng C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti Bảng D: Mỹ, Paraguay, Úc, Playoff C châu Âu Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Playoff B châu Âu Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand Bảng H: Tây Ban Nha, Ả Rập Saudi, Uruguay, Cape Verde Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Playoff liên lục địa 2 Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan Bảng K: Bồ Đào Nha, Colombia, Uzbekistan, Playoff liên lục địa 1 Bảng L: Anh, Croatia, Panama, Ghana

Buổi lễ bốc thăm trở thành cao trào của một sự kiện hoành tráng nhưng có phần gượng gạo, nổi bật với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được FIFA trao tặng Giải thưởng Hòa bình, đại diện cho "hàng tỉ người yêu bóng đá và mong muốn hòa bình". Ông Trump xem đây là "một trong những vinh dự lớn nhất đời mình" và có bài phát biểu đúng 2 phút theo thời lượng quy định, ca ngợi quy mô doanh số bán vé World Cup.

Tổng thống Donald Trump nhận Giải thưởng Hòa bình từ FIFA

Giải thưởng Hòa bình của FIFA



