Chiều 2/8, VPF đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho mùa giải V-League 2024/2025. Theo đó, mùa giải dự kiến sẽ băt đầu từ ngày 14/9 và kết thúc vào 29/6/2025. Theo kết quả bốc thăm từ BTC, đội ĐKVĐ Nam Định sẽ phải đá trên sân khách của đối thủ Nam Định ở vòng đấu đầu tiên.

Hình ảnh lễ bốc thăm V-League 2024/2025.

Ngoài ra, Hà Nội FC sẽ được đá trên sân nhà Hàng Đẫy để gặp đương kim á quân Bình Định. Đây sẽ là một trong những trận cầu tâm điểm của vòng đấu đầu tiên. Các cặp đấu khác của vòng 1 sẽ là Hải Phòng FC - CLB CAHN, Thanh Hóa vs Bình Dương, Quảng Nam vs HAGL, CLB TP.HCM vs Thể Công Viettel, Hà Tĩnh vs Nam Định và SLNA gặp Đà Nẵng.

V-League mùa giải 2024/2025 sẽ có nhà tài trợ mới là LPBank, phần thưởng cho đội vô địch vẫn sẽ là 5 tỷ đồng. Đội hạng nhì nhận 3 tỷ đồng và đội hạng ba sẽ nhận 1,5 tỷ dồng.

Ở V-League 2024/2025, mỗi CLB sẽ được sử dụng 3 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ Việt kiều. Các đội CLB CAHN, Thanh Hóa và Nam Định sẽ được đăng ký 5 ngoại binh.