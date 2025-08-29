Bốc thăm UEFA Champions League 2025/2026: Nhiều cuộc đọ sức nảy lửa

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 1.

ĐKVĐ PSG sẽ phải đối đầu với hàng loạt đội bóng sừng sỏ ở vòng League phase. Các đối thủ của thầy trò HLV Luis Enrique bao gồm Bayern Munich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisbon, Newcastle và Bilbao. Trong đó, trận đấu khó khăn nhất sẽ là chuyến làm khách đến Barcelona. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có lối chơi tấn công xuất sắc bậc nhất châu Âu. HLV Luis Enrique tái ngộ đội bóng đã từng làm nên tên tuổi của ông với cú ăn 5 "thần thánh" vào mùa giải 2014/2015.

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 2.

Trái ngược với PSG, Barcelona lại có những lá thăm khá dễ thở và nhiều khả năng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc kết thúc trong top 8 của vòng League phase. Đại kình địch của Barcelona là Real Madrid sẽ phải đụng độ với Liverpool và Man City. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Man City và Real Madrid đối đầu với nhau kể từ mùa giải 2021/2022. Cuộc đối đầu giữa Liverpool và Real Madrid là dịp đặc biệt với hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Cầu thủ người Anh rời Liverpool vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 để chuyển sang khoác áo Real Madrid.

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 3.

Hai tân binh của giải đấu là Pafos và Kairat Almaty sẽ đối đầu với hàng loạt tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu như Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Arsenal, Inter Milan, Juventus. Đây là cơ hội tuyệt vời để 2 đội bóng này tích lũy kinh nghiệm.

Kết quả bốc thăm của nhóm hạt giống số 4.

Theo lịch dự kiến, vòng phân hạng diễn ra từ ngày 16/9/2025 đến 28/1/2026. Từ vòng Play-off đến bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2026 đến 6/5/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.