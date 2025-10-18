Bốc thăm SEA Games: U23 Việt Nam ở nhóm cao nhất, chủ nhà Thái Lan đánh mất lợi thế cực lớn

Trang Daily News (Thái Lan) đưa tin, 3 nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được xác định. Do 2 đội Timor Leste và Brunei không đăng ký tham dự, môn bóng đá nam sẽ còn 9 đội bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia và Myanmar.

Các đội được sẽ được bốc thăm vào 3 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. Kết thúc vòng bảng, 3 đội giành vị trí nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhấtl ọt vào bán kết.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất cùng với chủ nhà U23 Thái Lan và ĐKVĐ U23 Indonesia. Nhóm 2 gồm các đội: Myanmar, Malaysia và Campuchia. Nhóm 3 có các đội: Philippines, Lào và Singapore.

Với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan được xếp sẵn vào bảng A. Theo dự tính ban đầu với 11 đội tham dự, bảng A sẽ có 3 đội trong khi 2 bảng B và C đều có 4 đội. Điều này mang tới lợi thế lớn về lịch thi đấu cho U23 Thái Lan. Nhưng với việc rút xuống còn 9 đội, Voi chiến đã không còn lợi thế quan trọng này.

Lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào ngày 19/10. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ 3/12 đến 18/12. Vòng bảng tổ chức ở Songkhla và Chiang Mai, từ vòng bán kết các trận đấu tổ chức ở SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

U23 Việt Nam đã 2 lần giành HCV SEA Games dưới thời HLV Park Hang-seo

U23 Thái Lan là đội giàu thành tích nhất lịch sử môn bóng đá nam SEA Games với 16 lần giành HCV. U23 Việt Nam đã đăng quang 2 lần vào các năm 2019 và 2022. Giải đấu gần nhất vào năm 2023, U23 Việt Nam giành HCĐ còn HCV thuộc về U23 Indonesia.