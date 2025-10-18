Bốc thăm SEA Games: U23 Việt Nam ở nhóm cao nhất, chủ nhà Thái Lan đánh mất lợi thế cực lớn

Trang Daily News (Thái Lan) đưa tin, 3 nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được xác định. Do 2 đội Timor Leste và Brunei không đăng ký tham dự, môn bóng đá nam sẽ còn 9 đội bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia và Myanmar.
Các đội được sẽ được bốc thăm vào 3 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. Kết thúc vòng bảng, 3 đội giành vị trí nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhấtl ọt vào bán kết.
U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cao nhất cùng với chủ nhà U23 Thái Lan và ĐKVĐ U23 Indonesia. Nhóm 2 gồm các đội: Myanmar, Malaysia và Campuchia. Nhóm 3 có các đội: Philippines, Lào và Singapore.
Với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan được xếp sẵn vào bảng A. Theo dự tính ban đầu với 11 đội tham dự, bảng A sẽ có 3 đội trong khi 2 bảng B và C đều có 4 đội. Điều này mang tới lợi thế lớn về lịch thi đấu cho U23 Thái Lan. Nhưng với việc rút xuống còn 9 đội, Voi chiến đã không còn lợi thế quan trọng này.
Lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào ngày 19/10. Các trận đấu dự kiến diễn ra từ 3/12 đến 18/12. Vòng bảng tổ chức ở Songkhla và Chiang Mai, từ vòng bán kết các trận đấu tổ chức ở SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.
U23 Thái Lan là đội giàu thành tích nhất lịch sử môn bóng đá nam SEA Games với 16 lần giành HCV. U23 Việt Nam đã đăng quang 2 lần vào các năm 2019 và 2022. Giải đấu gần nhất vào năm 2023, U23 Việt Nam giành HCĐ còn HCV thuộc về U23 Indonesia.