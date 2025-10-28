Bốc thăm giải Đông Nam Á: Việt Nam gặp Thái Lan, Malaysia rơi vào bảng đấu khó

Trong buổi lễ ngày 28/10, bảng đấu cũng như kế hoạch diễn ra 2 giải Futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 đã được công bố. Đây là lần đầu tiên LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức giải đấu cấp khu vực cho futsal độ tuổi U19 và U16. Theo kế hoạch, giải đấu cho các đội futsal nam diễn ra vào các năm lẻ, còn giải đấu cho futsal nữ diễn ra các năm chẵn.

Ở giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025, 7 đội tham dự giải bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Brunei và Campuchia. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển futsal U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Brunei. Bảng B gồm 4 đội: Indonesia, Malaysia, Myanmar và Campuchia.

2 bảng đấu giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025

Các bảng đấu diễn ra vòng tròn 1 lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Giới chuyên môn đánh giá tuyển Việt Nam sáng cửa lọt vào bán kết nhưng sẽ phải tranh ngôi đầu với Thái Lan. Trong khi đó, bảng B được dự báo có nhiều diễn biến khó lường bởi 3 đội Indonesia, Malaysia, Myanmar đều đáng gờm còn Campuchia cũng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

Thời gian qua, các cầu thủ futsal trẻ Việt Nam đã được tạo điều kiện thi đấu những trận giao hữu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm. Hồi đầu tháng 10, U19 futsal Việt Nam từng gây bất ngờ khi lần lượt thắng 4-2 và hòa 2-2 với tuyển U19 futsal Nga trong 2 trận giao hữu tại TP.HCM.

Chú thích ảnh

Giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025 có 5 đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 2 đội đứng đầu thi đấu trận chung kết. 2 đội xếp thứ ba và thứ tư thi đấu trận tranh hạng ba.

Cả 2 giải đấu được tổ chức đồng thời từ ngày 23/12 đến 29/12/2025 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan.