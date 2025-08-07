Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm

Kết quả bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2026 đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam vào bảng D cùng với 2 đội Hong Kong (Trung Quốc) và Guam. Lá thăm này được đánh giá là thuận lợi dành cho đoàn quân áo đỏ. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam còn được chơi các trận vòng loại trên sân nhà.

Tuyển Thái Lan cũng nhận được lá thăm thuận lợi tương tự như tuyển Việt Nam. Voi chiến nằm ở bảng F cùng 2 đội Nepal, Turkmenistan và được đăng cai bảng đấu.

Các bảng đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Trong số các đại diện còn lại của Đông Nam Á, tuyển Philippines được đánh giá cao nhất. Họ từng suýt nữa lọt vào bán kết giải đấu năm 2024 và hòa được cả Hàn Quốc – một trong những đội mạnh nhất châu Á.

Tại bảng A, Philippines sẽ gặp Malaysia, Tajikistan và Syria. Cơ hội dành cho tuyển Malaysia ở bảng đấu này tương đối thấp do vừa không được chơi trên sân nhà, vừa phải chạm trán với Philippines sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Một cuộc đua khác giữa 2 đội Đông Nam Á xuất hiện ở bảng C. Indonesia và Myanmar sẽ cùng cạnh tranh tấm vé với Mông Cổ và Macau (Trung Quốc).

Vòng loại U17 nữ châu Á 2026 có 8 bảng đấu. 8 đội đầu bảng giành vé vào VCK. Có 4 đội đã có suất vào thẳng là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ 13/10 đến 17/10/2025.

VCK U17 nữ châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc từ 30/4 đến 17/5/2026. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại U17 World Cup nữ 2026. 4 đội đạt thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.