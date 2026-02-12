Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc, Indonesia rơi vào "bảng tử thần"

Giải U17 châu Á 2026 có 16 đội tham dự. Các đội được bốc thăm vào 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng tứ kết. 8 đội góp mặt tại tứ kết cũng đồng thời giành luôn tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

Lá thăm đưa đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C tại giải U17 châu Á 2026 cùng với 3 đội Hàn Quốc, Yemen và UAE. Bảng đấu này là không hề dễ dàng đối với đoàn quân áo đỏ. U17 Hàn Quốc từng 2 lần vô địch giải đấu và là "khách quen" của vòng bán kết. Trong khi 2 đại diện Tây Á là Yemen và UAE cũng rất đáng gờm.

U17 Indonesia cũng rơi vào bảng đấu rất khó khăn với 3 đối thủ cực mạnh là Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Trong trận giao hữu mới đây, U17 Indonesia đã để thua U17 Trung Quốc tới 0-7. Bảng đấu của U17 Thái Lan được đánh giá là vừa sức với 3 đối thủ Saudi Arabia (chủ nhà), Tajikistan và Myanmar.

Danh sách các bảng đấu vòng bảng giải U17 châu Á 2026

Đây là lần thứ 10 trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại VCK U17 châu Á. Thành tích tốt nhất trong quá khứ của đoàn quân áo đỏ là lọt vào bán kết và xếp hạng tư chung cuộc vào năm 2000. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn 1 lần khác lọt vào tứ kết tại giải đấu năm 2016. "Những chiến binh Sao Vàng" chưa có lần nào giành vé dự U17 World Cup.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/5 đến 25/5/2026. U17 World Cup 2026 dự kiến tổ chức ở Qatar vào tháng 11/2026.