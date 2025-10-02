Bốc thăm giải châu Á: Báo Trung Quốc mơ đội nhà gặp tuyển Việt Nam

Chiều nay (2/10), LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng tại VCK giải U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Australia, Hàn Quốc và Qatar.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 gồm Saudi Arabia, Nhật Bản, Uzbekistan và Iraq.

Nhóm hạt giống số 3 gồm Iran, Jordan, Thái Lan, UAE.

Nhóm hạt giống số 4 gồm Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan, Lebanon.

Trước thềm lễ bốc thăm, truyền thông Trung Quốc bày tỏ mong muốn đội nhà sẽ chung bảng với U22 Việt Nam. Trang 163 cho rằng trong số các đội ở nhóm hạt giống số 2, U23 Việt Nam là thử thách vừa sức nhất dành cho U23 Trung Quốc.

163 phân tích: “Mục tiêu của U22 Trung Quốc tất nhiên là vượt qua vòng bảng và lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á năm sau, vì vậy việc phân nhóm là rất quan trọng.

Chủ nhà nhóm 1, Ả Rập Xê Út, là một đội bóng mạnh, và không đội nào muốn rơi vào cùng bảng. Nhật Bản và Iraq cũng là những đội bóng mạnh. Ngược lại, Uzbekistan, đội hòa Kyrgyzstan ở vòng loại, đã đánh bại Palestine với tỷ số sít sao 2-1. Uzbekistan đứng thứ hai bảng đấu, giành quyền vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng xuất sắc nhất trong bốn đội đứng thứ hai. Do đó, đội bóng này là đối thủ lý tưởng của đội tuyển bóng đá U22 quốc gia Trung Quốc.

Nhìn vào 4 đội ở nhóm hạt giống số 2, Hàn Quốc, Úc và Qatar rõ ràng không phải là đối thủ lý tưởng của đội tuyển U22 Trung Quốc. Chỉ có U23 Việt Nam là đối thủ vừa sức nhất. Bóng đá Trung Quốc có thể có lợi thế tự nhiên so với bóng đá Việt Nam, khiến đội tuyển U23 Việt Nam trở thành mục tiêu dễ bị U23 Trung Quốc nhắm đến nhất”.

Trang 163 cho rằng tuyển U23 Trung Quốc sẽ thuận lợi nhất nếu cùng bảng với Uzbekistan, Việt Nam và UAE:

“U22 Trung Quốc được kỳ vọng sẽ được xếp vào bảng đấu lý tưởng nhất trong lễ bốc thăm VCK U23 châu Á ngày mai. Nếu U23 Trung Quốc được xếp vào cùng bảng với U23 Uzbekistan nhóm 1, U23 Việt Nam nhóm 2 và U23 UAE nhóm 3, U23 Trung Quốc sẽ tránh được bảng đấu khó khăn nhất, tăng đáng kể cơ hội lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á năm sau”.

Báo Trung Quốc muốn đội nhà cùng bảng với U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch của LĐBĐ Trung Quốc, U23 nước này sẽ tổ chức trại huấn luyện trong tháng 10 này, bao gồm 2 trận đấu giao hữu với U23 Thái Lan. Sau đó, U23 Trung Quốc sẽ tổ chức thêm 2 đợt tập trung nữa vào tháng 11 và 12.

Với U23 Việt Nam, toàn đội dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã thi đấu thăng hoa, toàn thắng cả 3 trận vòng loại U23 châu Á 2026 mà không thủng lưới bàn nào.

Dự kiến U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu gặp Qatar vào các ngày 9 và 13/10, sau đó sẽ hướng tới đấu trường SEA Games 33 vào cuối năm nay.



