Bốc thăm chia bảng Euro 2024: Xuất hiện bảng "tử thần"!

Đêm qua, lễ bốc thăm chia bảng Euro 2024 đã diễn ra tại Hamburg. Đương kim vô địch Italia sẽ có lần thứ năm đụng độ Tây Ban Nha ở vòng bảng. Cụ thể, tại bảng B thì Italia sẽ cùng đọ sức với Tây Ban Nha, Croatia và Albania. Nếu Albania không quá mạnh thì 3 cái tên còn lại đều thuộc top đầu thế giới. Trên BXH FIFA, Tây Ban Nha hạng 8, Italia hạng 9 còn Croatia hạng 10! Không ngoa khi nói, bảng B chính là bảng "tử thần" của Euro 2024.



Một bảng đấu khác khá thú vị là bảng D, khi Hà Lan cạnh tranh với Pháp, cùng Áo và đội thắng ở nhánh play-off A (gồm Ba Lan vs Estonia, Wales vs Phần Lan).

Các đội mạnh khác của châu Âu như Anh, Đức và Bồ Đào Nha đều gặp những lá thăm không quá tệ, khi chia tương ứng ra bảng C, A và F. Dù vậy, trình độ bóng đá châu Âu là khá tương đồng, nên không có bất cứ đội nào dám vỗ ngực tự nhận có thể dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Euro 2024 sẽ bắt đầu từ 14/6 đến 14/7. Trong khi đó, các loạt play-off sẽ diễn ra vòng đầu ngày 21/3 và vòng sau ngày 26/3. Ở nhánh B sẽ là Israel vs Iceland, Bosnia-Herzegovina vs Ukraine còn nhánh C là Georgia vs Luxembourg, Hy Lạp vs Kazakhstan.

https://soha.vn/boc-tham-chia-bang-euro-2024-xuat-hien-bang-tu-than-20231203013948667.htm