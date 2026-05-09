Bốc thăm Asian Cup: Đội tuyển Việt Nam gặp lại Indonesia trong “bảng tử thần”?

Đội tuyển Việt Nam có thể vào “bảng tử thần”?

Asian Cup 2027 có 24 đội tuyển tham dự, được chia vào 4 nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore, Lebanon hoặc Yemen (được xác định sau trận đấu bù vào tháng 6 tới)

Các đội được bốc thăm vào 6 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội đến từ 4 nhóm hạt giống khác nhau.

Với cách phân nhóm như trên, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chung bảng với Indonesia và gặp phải những lá thăm nặng ký như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Iraq hay UAE.

Những lá thăm không hề dễ dàng đang chờ đón đội tuyển Việt Nam

Một điều đặc biệt là trong cả 3 lần tham dự Asian Cup trước đây, đội tuyển Việt Nam đều đã chạm trán tuyển Iraq. Và 2 đội đã chung bảng trong 2 kỳ Asian Cup gần nhất.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, dù ở “bảng tử thần” hay bất cứ bảng đấu nào, mục tiêu vẫn sẽ là giành vé vào vòng 1/8. Nhưng từ góc nhìn khách quan, việc lọt vào một bảng đấu vừa sức sẽ tăng thêm cơ hội tiến xa cho đội tuyển Việt Nam.

Thông tin về lễ bốc thăm và Asian Cup 2027

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 được tổ chức tại Saudi Arabia vào lúc 01h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam). Buổi lễ ban đầu được dự định diễn ra vào ngày 11/4 nhưng đã phải hoãn lại.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia từ 7/1 đến 5/2/2027. Các trận đấu được tổ chức tại 8 SVĐ ở 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar. Nhiều SVĐ trong số này nằm trong kế hoạch đăng cai World Cup 2043 của Saudi Arabia.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam qua các kỳ Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam đã góp mặt tại tổng cộng 3 kỳ Asian Cup trước đây (2007, 2019 và 2023). Thành tích tốt nhất mà đoàn quân áo đỏ đạt được là lọt vào tứ kết các năm 2007 và 2019. Tại giải đấu năm 2023, tuyển Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng.

Chiến thắng trước Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 là một trong những trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu quốc tế

Tổng cộng, "những chiến binh Sao Vàng" chơi 12 trận tại các VCK Asian Cup, thắng 2, hòa 2 và thua 8 trận, ghi được 13 bàn thắng và nhận 22 bàn thua. Quang Hải và Công Phượng là 2 tuyển thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng ở Asian Cup (cùng 2 bàn). Trong đó, Quang Hải là người duy nhất đã lập công ở 2 kỳ Asian Cup khác nhau (2019 và 2023).

Tổng quan lịch sử Asian Cup

Asian Cup tổ chức lần đầu vào năm 1956 và đến nay đã trải qua 18 kỳ giải đấu. Đội tuyển giàu thành tích nhất hiện là Nhật Bản với 4 lần vô địch, tiếp theo là Saudi Arabia và Iran (cùng 3 lần), Hàn Quốc và Qatar (cùng 2 lần). Các đội tuyển có 1 lần vô địch là Qatar, Israel (đã chuyển sang LĐBĐ châu Âu), Kuwait, Australia và Iraq.

Đội tuyển Qatar đang là ĐKVĐ giải đấu. Họ cũng đã đăng quang trong cả 2 kỳ Asian Cup gần nhất (2019 và 2023).

Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ ba có 24 đội tham dự. Trong những lần tổ chức đầu tiên, giải chỉ có 4 đội. Con số sau đó dần tăng lên 5, 6, 10, 12, 16 và rồi là 24 đội.