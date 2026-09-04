Bóc giá outfit của Georgina - vợ Ronaldo: Đeo nhẫn 100 tỷ, xách túi sang nhưng 1 món đồ chỉ có giá 2 triệu đồng

Georgina Rodríguez gây sốt với trang phục chào sân Venice trị giá hàng triệu USD.

Georgina Rodríguez vừa chính thức trở lại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83, đánh dấu lần thứ 8 người đẹp xuất hiện tại sự kiện điện ảnh danh giá này. Ngay sau đám cưới riêng tư cùng siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, nữ người mẫu kiêm doanh nhân nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông khi cập bến Venice với phong cách thời trang xa xỉ có tổng giá trị ước tính lên tới 4,43 triệu USD (khoảng 111 tỷ đồng).

Điểm nhấn đắt giá nhất trong tổng thể tạo hình này chính là chiếc nhẫn đính ước kim cương cắt giác emerald 20 carat trị giá 4 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) - món trang sức từng được cô công khai trình làng vào tháng 4/2025. Không dừng lại ở đó, mỹ nhân sinh năm 1994 tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi mang theo chiếc túi xách Hermès Himalaya Birkin 25 da cá sấu Niloticus quý hiếm trị giá 290.000 USD (khoảng 7,25 tỷ đồng), phối cùng đồng hồ Rolex Day-Date 36mm mặt đá ngọc lam nạm kim cương bằng vàng vàng trị giá 104.495 USD (khoảng 2,61 tỷ đồng). Bộ trang sức cao cấp đến từ thương hiệu Pasquale Bruni thuộc dòng Ghirlanda, bao gồm hoa tai 22.920 USD (khoảng 573 triệu đồng) và dây chuyền 12.689 USD (khoảng 317 triệu đồng), góp phần hoàn thiện vẻ ngoài lộng lẫy cho phu nhân Ronaldo.

Toàn bộ outfit của vợ Ronaldo (Ảnh: pulsesportsnigeria)

Điểm nhấn là chiếc nhẫn kim cương giá triệu đô (Ảnh: pulsesportsnigeria)

Trái ngược với loạt phụ kiện xa hoa kể trên, trang phục chính của Georgina lại chọn hướng đi thanh lịch và mang tính ứng dụng cao. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa satin màu nâu của Tom Ford trị giá 843 USD (khoảng 21 triệu đồng) hờ hẫng, kết hợp cùng quần jeans trắng ống vẩy của Giambattista Valli giá 863 USD (khoảng 21,5 triệu đồng), kính mát Triomphe 01 giá 550 USD (khoảng 13,7 triệu đồng) và đôi giày cao gót Le Silla Eva màu nude giá 457 USD (khoảng 11,4 triệu đồng).

Chi tiết gây chú ý hơn cả chính là chiếc nội y ren thêu hoa Intimissimi Pretty Flowers lấp ló bên trong áo sơ mi, có mức giá vô cùng bình dân với những phụ kiện còn lại, chỉ vỏn vẹn 85 USD (khoảng 2,1 triệu đồng). Sự pha trộn đầy táo bạo giữa kiệt tác kim cương hàng trăm tỷ đồng, dòng túi xách hiếm có bậc nhất thế giới và một món trang phục nội y cực kỳ dễ tiếp cận đã tạo nên nét cá tính đặc trưng của Georgina, chứng minh vì sao mỗi màn "chào sân" của cô tại Venice luôn được công thích trông đợi không kém gì thảm đỏ chính thức.

Vóc dáng sexy của vợ Ronaldo (Ảnh: Film Magic)

Ronaldo và vợ đã tổ chức đám cưới

Ronaldo và Georgina đã tổ chức đám cưới ngay tại phòng khách nhà riêng ở Bồ Đào Nha vào tháng trước. Cặp đôi làm lễ cưới đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày đầu tiên gặp nhau - thời điểm Georgina còn là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Tất cả các con của họ đều có mặt đông đủ.

Georgina và Ronaldo chào đón con chung đầu tiên là bé Alana vào năm 2017. Đến năm 2022, họ đón bé Bella Esmeralda, nhưng đáng tiếc người anh em sinh đôi của bé đã qua đời ngay khi vừa sinh ra.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Georgina hiện cũng là người giám hộ hợp pháp của con trai riêng Cristiano Ronaldo Jr. cùng cặp song sinh Eva María và Mateo. Danh tính mẹ ruột của Cristiano Jr. (hiện 16 tuổi) vẫn được giữ kín và siêu sao bóng đá nắm toàn bộ quyền nuôi con. Anh cũng có quyền nuôi dưỡng hoàn toàn cặp song sinh 9 tuổi Eva và Mateo — hai bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ.

Bất chấp hàng loạt đồn đoán về một siêu đám cưới hoành tráng, cặp đôi đã khép lại những lời bàn tán bằng một hôn lễ cực kỳ tối giản. Dù vậy, vợ chồng Ronaldo cũng hứa hẹn trong buổi phỏng vấn rằng họ sẽ tổ chức một "tiệc cưới lớn" trong tương lai để ăn mừng cùng họ hàng và bạn bè, dù chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch này.