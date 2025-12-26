Bỏ xa Malaysia, bóng đá Việt Nam sắp chạm tới cột mốc lịch sử ở Cúp châu Á

Khép lại vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) mùa giải 2025/26, 2 đại diện của Việt Nam đều để lại những dấu ấn. CLB CAHN giành vé vào vòng 1/8 lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, CLB Nam Định dù bị loại đầy tiếc nuối nhưng cũng đã tạo ra chiến thắng đáng nhớ 9-0 trước CLB Eastern (Hong Kong, Trung Quốc).

Theo tính toán từ trang Footy Ranking, 2 CLB CAHN và Nam Định đã giúp bóng đá Việt Nam có thêm 8,667 điểm trên BXH Cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26. Với điểm số này, bóng đá Việt Nam tạm xếp thứ 11 trên BXH mùa giải 2025/26.

BXH Cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26

Cơ hội để gia tăng điểm số vẫn còn ra CLB CAHN đã góp mặt tại vòng 1/8. Tại vòng đấu này, đội "chủ sân" Hàng Đẫy có thể gặp 1 trong 3 đối thủ Gamba Osaka (Nhật Bản), Persib (Indonesia) và Tampines Rovers (Singapore).

Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến sự thành công của các CLB Đông Nam Á tại các Cúp châu Á. Ngoài Việt Nam, trong top 11 châu Á còn có Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Riêng bóng đá Malaysia đang trải qua mùa giải không như kỳ vọng và tạm thời chỉ đứng thứ 15 trên BXH với 6,833 điểm tích lũy. CLB lừng danh Johor Darul Ta'zim vẫn thi đấu tương đối tốt tại Cúp C1 (AFC Champions League Elite). Nhưng Selangor lại gây thất vọng lớn khi không thắng nổi trận nào và bị loại sớm tại Cúp C2.

Bóng đá Việt Nam hướng tới cột mốc lịch sử

Trên BXH Cấp CLB châu Á Tổng hợp các mùa giải, bóng đá Việt Nam đang xếp thứ 7 khu vực Đông Á với 38,020 điểm. Khoảng cách với những vị trí xếp trên đang được thu hẹp đáng kể.

CLB CAHN đã lọt vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á mùa giải 2025/26

Nếu CLB CAHN tiến xa tại Cúp C2, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể lọt vào top 6 khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Vị trí trong top 6 đồng nghĩa với một tấm vé tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á.

Kể từ khi Cúp C1 châu Á áp dụng thể thức mới vào năm 2024, khu vực Đông Nam Á mới chỉ có Malaysia và Thái Lan có đại diện tham dự. Người hâm mộ chờ đợi các CLB Việt Nam cũng sẽ sớm được góp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Á cấp CLB.