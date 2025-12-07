Bộ trưởng Thái Lan hé lộ về lễ khai mạc SEA Games “hoành tráng chưa từng có trong lịch sử”

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn đã công bố những điểm nổi bật của lễ khai mạc SEA Games lần thứ 33 trong buổi họp báo quan trọng diễn ra chiều 7/12.

Bộ trưởng Atthakorn tiết lộ rằng lễ khai mạc SEA Games 33 được thiết kế để trở thành "sân khấu thể hiện tiềm năng của người Thái" và là không gian để thể hiện sức mạnh trong mọi khía cạnh, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc đến hình ảnh và thiết kế. Đặc biệt, công nghệ trình diễn sẽ nâng tầm chương trình lên một tầm cao mới, hiện đại và sôi động, thiết lập "một chuẩn mực mới cho lễ khai mạc" để thế giới chứng kiến những gì người Thái có thể làm.

Trọng tâm của sự kiện là ý tưởng “CHÚNG TA LÀ MỘT”, truyền tải sự thống nhất của khu vực với ý nghĩa “Cùng nhau, Chiến thắng và Cội nguồn”. Kể từ khi Thái Lan đăng cai SEA Games lần đầu tiên cách đây 66 năm, sự kiện này được coi là “Trở về cội nguồn” để viết nên một chương mới trong lịch sử.

Bộ trưởng của Thái Lan khẳng định lễ khai mạc SEA Games sẽ rất ấn tượng.

Lễ khai mạc sẽ có năm màn trình diễn được giới thiệu là rất đặc sắc, mỗi màn trình diễn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ đa dạng. Từ hành trình trở về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, đến màn trình diễn của sự đoàn kết văn hóa, tinh thần thể thao, và kỷ niệm tình hữu nghị khu vực, sự kiện sẽ được trình diễn bởi hàng loạt hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, đa phương tiện và hiệu ứng “đặc biệt đỉnh cao”.

Một điểm nhấn khác là màn trình diễn của nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan "BamBam", người đã chuẩn bị một tiết mục đặc biệt dành riêng cho sự kiện này. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của các vận động viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng, hoa hậu, nhạc sĩ và nhà sáng tạo nổi tiếng thế giới đến từ xứ Chùa Vàng.

Buổi lễ kết thúc bằng lễ thắp đuốc mới, được kỳ vọng sẽ là một hình ảnh quan trọng khác của SEA Games lần thứ 33 và củng cố niềm tự hào về tiềm năng của người dân Thái Lan trên trường khu vực và toàn cầu.

Theo lịch, lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tối 9/12.