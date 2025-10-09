Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch

Ngày 9/10, trong phiên chất vấn Bộ trưởng tại Dewan Rakyat, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail đã đề cập tới tranh cãi về 7 cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG. Theo Bộ trưởng Saifuddin Nasution, những cầu thủ này đã đáp ứng các tiêu chí về quyền công dân theo Hiến pháp Liên bang của Malaysia.

Bộ trưởng Saifuddin Nasution giải thích rằng theo Điều 19 của Hiến pháp Liên bang, tiêu chí là người nộp đơn phải cư trú tại Liên bang trong khoảng thời gian yêu cầu và có ý định cư trú lâu dài nếu được cấp giấy chứng nhận; có phẩm chất tốt và có trình độ tiếng Mã Lai đầy đủ.

Ông cho biết đơn xin cũng phải được xử lý theo Quy định về quyền công dân năm 1994, trong đó yêu cầu người nộp đơn phải điền vào một mẫu đơn có chứa thông tin chi tiết như hộ chiếu và các tài liệu khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia cũng nhấn mạnh rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ là cơ quan giải quyết những vấn đề do FIFA nêu ra.

"Những tiêu chí này không chỉ áp dụng cho cầu thủ bóng đá mà còn cho các vận động viên quốc gia và học giả.

Đối với những vấn đề do FIFA nêu ra, vấn đề đó thuộc thẩm quyền của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Hãy để họ giải quyết tranh chấp đó, nhưng trong bối cảnh Hiến pháp Liên bang, điều đó rất rõ ràng".

Khi đuộc yêu cầu thông tin chi tiết về việc phê duyệt đơn xin nhập tịch của các cầu thủ bóng đá, Bộ trưởng Saifuddin Nasution giải thích rằng Hiến pháp Liên bang cũng quy định rằng Bộ trưởng Nội vụ có quyền miễn trừ yêu cầu người nộp đơn phải cư trú trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.

"Đây không phải là lần đầu tiên chương trình này được áp dụng. Chương trình dành cho những trường hợp ứng viên có thể đóng góp cho đất nước. Họ có thể là kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, v.v.".

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia thì nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đã đáp ứng các tiêu chí về quyền công dân theo Hiến pháp của Malaysia.

Trước đó, vào ngày 6/10, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã ra phán quyết rằng FAM đã nộp các tài liệu giả mạo để đăng ký bảy cầu thủ có nguồn gốc hỗn hợp.

Ủy ban đã phát hiện ra những điểm khác biệt lớn giữa giấy khai sinh gốc do FIFA cấp và giấy khai sinh do FAM nộp để chứng minh tư cách của các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho Malaysia.

Bảy cầu thủ tham gia là Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo.

Kết quả là, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (11.000 RM) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Kể từ đó, FAM đã bác bỏ những phát hiện của FIFA, nói rằng mô tả trong phán quyết của cơ quan thế giới này là không chính xác và bảy cầu thủ có nguồn gốc hỗn hợp không cố ý sử dụng tài liệu giả mạo.

Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Ba (ngày 7 tháng 10), FAM nhấn mạnh rằng tuyên bố của FIFA rằng các cầu thủ "đã có được hoặc biết về các tài liệu giả mạo" là vô căn cứ, vì không có bằng chứng xác đáng nào được đưa ra để hỗ trợ cho cáo buộc này.

FAM xác nhận rằng đơn kháng cáo chính thức đang được chuẩn bị và sẽ bao gồm các tài liệu xác thực, được chính phủ chứng nhận để hỗ trợ cho vụ kiện của mình.



