“Bộ sưu tập” niềm vui đã nuôi dưỡng nên những đam mê lớn

Và khi có gia đình, thầy cô cùng xã hội đồng hành, niềm vui ấy trở thành đam mê, bồi đắp nên lớp vận động viên cống hiến cho tổ quốc và hun đúc một thế hệ Việt Nam năng động.

Niềm vui nhỏ bé nuôi dưỡng đam mê lớn

Mỗi buổi chiều sau giờ học, sân cỏ lại rộn vang tiếng tâng bóng của em Duy Anh, cậu bé 12 tuổi đã gắn bó với trái bóng tròn suốt 6 năm qua. Từ những ngày đầu tập ở câu lạc bộ cộng đồng, đến các giải U9, U11 Cúp Nestlé MILO và mới đây khoác áo U13 Hải Phòng, hành trình ấy với em chưa bao giờ vơi bớt niềm vui.

Có bố là cựu cầu thủ bóng đá, Duy Anh lớn lên cùng những buổi theo bố thi đấu với đồng đội trên sân, để rồi đam mê sân cỏ của em cũng được thắp sáng từ đó. "Bóng đá đến với con một cách rất tự nhiên. Gia đình cho con chơi để khỏe hơn, có lẽ hình ảnh bố đã khiến con muốn noi theo và chọn bóng đá chuyên nghiệp", anh Minh Hiếu - bố em nói.

Từ sớm, Duy Anh đã quen với những buổi tập bóng xen giữa lịch học văn hóa. Nhiều người nghĩ hành trình này chỉ toàn áp lực. Nhưng với em, bóng đá là niềm vui bất tận. Chính niềm vui ấy là động lực đưa em tiến gần hơn tới ước mơ cầu thủ chuyên nghiệp.

"Con thích nhất là mỗi ngày được tâng bóng, được tập với các bạn. Con có thêm nhiều bạn mới, khỏe hơn và cũng vui hơn", Duy Anh kể. Hình ảnh cậu bé say sưa tập luyện đã trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi chiều tại trung tâm.

Duy Anh (áo vàng) thi đấu tại Giải Bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc năm 2024. Ảnh: NVCC

Theo báo cáo từ Vụ Giáo dục Thể chất (nay là Vụ Học sinh, sinh viên) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 95% số trường học trên cả nước đã thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Số học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa đạt hơn 70%. Điều đó cho thấy niềm yêu thích thể thao lan tỏa mạnh mẽ ngay từ lứa tuổi học đường.

Không riêng Duy Anh, nhiều vận động viên quốc gia cũng có khởi đầu tương tự, khi đam mê được nuôi dưỡng từ chính niềm vui nhỏ bé thời học đường. Với Nguyễn Thùy Linh, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam hiện nay, niềm vui ấy đến từ những ký ức tuổi thơ bên ông ngoại. Linh nhớ lại: "Hồi bé mỗi lần tâng cầu giỏi mình sẽ được ông ngoại thưởng một chén chè. Càng lúc ông càng nâng số lần tâng cầu lên nên mình hứng thú lắm. Ông còn dẫn mình tham gia các giải phong trào, đấu giao lưu với các bạn nên mình càng yêu thích cầu lông hơn", Linh hồi tưởng lại.

Từ ký ức ấy, Linh khăn gói ra Hà Nội từ năm 10 tuổi, giành những danh hiệu đầu tiên tại Hội Khỏe Phù Đổng, một trong các sân chơi học đường đã trở thành nền tảng cho sự nghiệp chuyên nghiệp rực rỡ của cô sau này.

Nguyễn Thùy Linh ghi nhiều dấn ấn thành tích cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: NVCC

Hay với Phạm Thị Huệ, tay chèo kỳ cựu của rowing Việt Nam, từng giành vé tham gia Thế vận hội Paris mùa hè 2024. Động lực để chị chọn môn đua thuyền đến từ một hình ảnh đầy cảm hứng: "Nhìn các vận động viên nỗ lực khua nước với quyết tâm mãnh liệt, tôi mới nghĩ: mình cũng muốn như thế".

Chị vẫn nhớ đã hồi hộp thế nào khi giành tấm huy chương đầu tiên ở Hội khỏe Phù Đổng. Niềm vui với chị lúc ấy thật giản dị: tiếng cổ vũ reo hò của bạn bè, lời động viên khen ngợi của thầy cô, những người bạn mới quen từ các giải đấu phong trào, và cả chiếc xe xanh quen thuộc của MILO nơi chị có thể uống sữa thoả thích bên sân đấu. Chính từ những điều nhỏ bé đó, thể thao trở thành niềm vui và rồi là đam mê thực sự.

Phạm Thị Huệ là một trong những vận động viên rowing xuất sắc của Việt Nam hiện nay. Ảnh: NVCC

Chung tay vun đắp cho đam mê thể thao ngay từ giai đoạn học đường

Với nhiều người, hành trình thể thao thường khởi đầu từ những niềm vui giản dị thuở bé. Nhưng để niềm vui ấy trở thành động lực bền vững, giúp thế hệ trẻ như Duy Anh phát huy tối đa tiềm năng và trở thành "Nguyễn Thùy Linh" hay "Phạm Thị Huệ" tương lai, cần có sự đồng hành từ nhiều phía.

Nhiều phụ huynh Việt sẵn sàng ủng hộ con theo đuổi thể thao, bởi họ thấy rõ vai trò của thể thao học đường trong việc phát triển toàn diện và mở ra cơ hội chuyên nghiệp.

Với Duy Anh, quyết định gắn bó bóng đá cần nhiều cân nhắc và sự đồng hành của cả gia đình lẫn thầy cô. "Rất may mắn vì con luôn có thầy cô sát cánh. Dù ở xa, chúng tôi vẫn sắp xếp để có mặt cổ vũ con ở mọi giải," mẹ em chia sẻ. Ngoài chế độ dinh dưỡng tại trung tâm, gia đình còn chăm chút từng bữa ăn khi con về nhà. Từ việc chuẩn bị khẩu phần hợp lý đến những thói quen nhỏ như để sẵn một hộp MILO giữa giờ chiều, ba mẹ mong con vừa có đủ năng lượng cho buổi tập, vừa cảm nhận được tình thương và sự động viên từ gia đình để thêm vững bước trên hành trình theo đuổi đam mê.

Hành trình của Duy Anh luôn có bố mẹ đồng hành cùng em. Ảnh: NVCC

Và không chỉ với những tài năng nhí như Duy Anh, ngay cả khi đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, phía sau mỗi thành công vẫn luôn có bóng dáng gia đình. Tình cảm gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc trong hành trình của chị Phạm Thị Huệ. "Chỉ mong con được sống hạnh phúc, được theo đuổi đam mê và trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có mặt cổ vũ con và bên cạnh con những lúc khó khăn nhất," mẹ của chị Huệ chia sẻ chân thành.

Bên cạnh gia đình, sự chung tay của nhà trường và cộng đồng cũng là bệ đỡ quan trọng, góp phần xây dựng sân chơi bổ ích cho trẻ. Những năm gần đây, Chính phủ, các bộ ban ngành, đoàn thể cũng như các doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển thể chất toàn diện và nuôi dưỡng đam mê từ sớm.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương - Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cho biết các chương trình bóng đá trẻ tại địa phương được triển khai đồng bộ. Năm 2024, Liên đoàn TP.HCM đã hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản để đào tạo huấn luyện viên và cấp chứng chỉ quốc tế, mở ra cơ hội cho các em tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động đầu tư cơ sở vật chất thể thao, đặc biệt là bóng đá. Điển hình là Nestlé MILO nhiều năm liền tài trợ sân bãi, khung thành, bóng và trang phục thi đấu để đáp ứng nhu cầu tập luyện của các em.

Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Ảnh: NVCC

"Đồng hành cùng Liên đoàn và phong trào bóng đá học đường TP.HCM từ những ngày đầu luôn có Nestlé MILO. Đây không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là sự đầu tư cho thể thao học đường, cho giáo dục và cho cả xã hội. Khi các em được rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí từ nhỏ, chúng ta sẽ có những công dân khỏe mạnh, trách nhiệm và có thể trở thành những vận động viên quốc gia trong tương lai. Đó mới là giá trị xã hội bền vững mà tất cả các bên chung tay mang lại", ông Xương nhấn mạnh.

Festival bóng đá học đường TP. HCM thu hút hàng nghìn em nhỏ tham gia mỗi năm. Ảnh: Nestlé MILO

Hơn 30 năm tích cực hợp tác cùng các cơ quan ban ngành, Nestlé MILO đã góp phần kiến tạo "hệ sinh thái" phong phú như Hội Khỏe Phù Đổng, các giải bóng đá, bóng rổ, bơi lội, bóng đá, Vovinam… thuộc khuôn khổ chương trình Năng Động Việt Nam, cho đến những hoạt động đồng hành cùng đấu trường khu vực như SEA Games và đại hội thể thao lớn nhất hành tinh - Thế vận hội Paris mùa hè 2024 vừa qua.

Nestlé MILO tích cực triển khai chương trình Năng Động Việt Nam và đồng hành tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực & quốc tế. Ảnh: Nestlé MILO

Những sân chơi đa dạng ấy đã khơi dậy hứng khởi, nuôi dưỡng đam mê và bồi đắp phẩm chất kiên trì, kỷ luật cho các em. Dù có theo thể thao chuyên nghiệp hay không, đó vẫn là những hành trang quý giá để các em mang theo suốt chặng đường trưởng thành.