Bộ sưu tập bạn gái toàn mỹ nhân của Lamine Yamal: Từ hot TikToker, ca sĩ đình đám Argentina đến nữ influencer nổi tiếng Tây Ban Nha

"Thần đồng" Lamine Yamal mỗi năm hẹn hò một gái xinh, ai cũng được ra mắt gia đình, chuyện tình có cậu em trai "làm chứng".

Mới 18 tuổi nhưng Lamine Yamal đã sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước cùng đời sống tình cảm được truyền thông săn đón không kém các siêu sao hàng đầu thế giới. Điều khiến người hâm mộ chú ý là hầu hết những cô gái từng công khai xuất hiện bên cạnh thần đồng Barcelona đều là những gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc trong làng giải trí.

Ba năm liên tiếp, Lamine Yamal hẹn hò 3 mỹ nhân cực xinh

Alex Padilla - mối tình đầu được công khai giữa sân khấu vô địch EURO 2024

Người đẹp đầu tiên được Yamal công khai là Alex Padilla, một TikToker trẻ tuổi tại Tây Ban Nha. Sau khi tuyển Tây Ban Nha đánh bại Anh để đăng quang EURO 2024, Alex Padilla xuất hiện ngay trên sân cùng gia đình Yamal trong lễ ăn mừng chức vô địch. Hình ảnh cô mặc áo tuyển Tây Ban Nha, đứng cạnh ngôi sao trẻ Barcelona và gia đình anh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Đây cũng được xem là lần đầu tiên Yamal chính thức công khai bạn gái trước công chúng.

Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài quá lâu. Đầu năm 2025, cả hai được cho là đã chia tay sau những ồn ào trên mạng xã hội. Alex sau đó nhiều lần phủ nhận các tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ với Yamal.

Ảnh: IGNV

Nicki Nicole - chuyện tình gây bão giữa bóng đá và âm nhạc

Sau Alex Padilla, cái tên khiến truyền thông quốc tế tốn nhiều giấy mực nhất là Nicki Nicole. Nữ ca sĩ người Argentina hơn Yamal 7 tuổi, là một trong những ngôi sao nhạc Latin nổi tiếng nhất khu vực Nam Mỹ với hàng loạt bản hit và nhiều đề cử Latin Grammy. Tháng 8/2025, cả hai chính thức xác nhận hẹn hò thông qua những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội sau nhiều tháng vướng tin đồn tình cảm.

Mối quan hệ giữa một trong những tài năng bóng đá sáng giá nhất thế giới và nữ ca sĩ đình đám nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí Tây Ban Nha lẫn Argentina. Dù vậy, cuộc tình này chỉ kéo dài vài tháng. Đến cuối tháng 10/2025, Yamal và Nicki Nicole xác nhận chia tay. Cả hai đều khẳng định quyết định được đưa ra trong hòa bình và không liên quan đến chuyện phản bội như những đồn đoán xuất hiện trên truyền thông thời điểm đó.

Ảnh: IGNV

Ines Garcia - nàng WAG nổi bật của World Cup 2026

Đầu năm 2026, truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu phát hiện Yamal thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ines Garcia - nữ influencer nổi tiếng đến từ Seville. Ines sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram và TikTok, thường chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp và du lịch. Những hình ảnh cả hai cùng đi nghỉ tại Hy Lạp làm dấy lên tin đồn hẹn hò trước khi họ chính thức xuất hiện cùng nhau tại tiệc mừng chức vô địch La Liga của Barcelona vào tháng 5/2026.

Kể từ đó, Ines trở thành gương mặt quen thuộc trên khán đài mỗi khi tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại World Cup 2026. Sau trận hòa bất ngờ trước Cape Verde, cô thậm chí còn được bắt gặp an ủi Yamal trên khán đài, hình ảnh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ở trận đấu với Saudi Arabia hôm 21/6 (giờ Việt Nam), Ines Garcia cũng có mặt trên khán đài và được Yamal trao nụ hôn ngọt ngào sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng huỷ diệt 4-0, bàn đầu tiên thuộc về chính thần đồng 2007.

Yamal cùng bạn gái đi ăn mừng sau trận thắng giòn giã

Từ Alex Padilla, Nicki Nicole đến Ines Garcia, mỗi cô gái xuất hiện trong cuộc đời Lamine Yamal đều sở hữu nhan sắc nổi bật cùng lượng người hâm mộ riêng. Và dù mới bước sang tuổi 18, ngôi sao của Barcelona đã cho thấy sức hút không chỉ trên sân cỏ mà còn trong đời sống cá nhân - nơi mọi động thái của anh đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.