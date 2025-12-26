Bộ Quốc phòng khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 33

Bộ Quốc phòng khen thưởng cho các HLV, VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33-2025. Ảnh: TUẤN HUY

Sáng 26-12 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cán bộ, HLV, VĐV của thể thao Quân đội đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và các giải thể thao quốc tế năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương và các lãnh đạo Bộ.

Tại SEA Games 33-2025, các HLV, VĐV của thể thao Quân đội đã đóng góp thành tích 41 huy chương (20 HCV, 10 HCB, 11 HCĐ) và phá 3 kỷ lục SEA Games vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Các HLV, VĐV thể thao Quân đội đã tham dự 85 thành viên (trong đó có 3 cán bộ, 2 nhân viên, 3 trọng tài, 19 HLV, 58 VĐV) tại Thái Lan. HLV, VĐV thể thao Quân đội đã thi đấu 59 nội dung trong 18 môn, phân môn của 47 môn, phân môn mà Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt ở SEA Games 33-2025.

Xạ thủ Hà Minh Thành là một trong những gương mặt giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: TUẤN HUY

Tại Lễ tuyên dương khen thưởng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao nỗ lực tập huấn, chuẩn bị chuyên môn và thi đấu giành thành tích cao nhất, đóng góp vào kết quả quả thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: “Các đồng chí xứng đáng là những “hạt giống đỏ”, là niềm tự hào của Quân đội và thể thao Việt Nam. Thành tích các đồng chí đạt được là rất trân trọng, tự hào, làm rạng danh cho Quân đội và quốc gia”.

Trong năm 2025, Bộ Quốc phòng đã cử cán bộ, trọng tài, HLV, VĐV thể thao Quân đội tham gia 47 giải quốc tế, giành 278 huy chương các loại (115 HCV, 89 HCB, 74 HCĐ), phá 15 kỷ lục trong các giải đấu.

Tại buổi Lễ, Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen cho 9 tập thể và 106 cá nhân đạt thành tích huy chương SEA Games 33-2025 và các giải thể thao quốc tế năm 2025.