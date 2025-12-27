Bỏ qua những chỉ trích, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan khẳng định 'SEA Games 33 được tổ chức không hề tệ'

SEA Games 33 đã kết thúc tròn một tuần, nhưng dư luận Thái Lan vẫn tiếp tục thể hiện sự không hài lòng với công tác tổ chức đại hội. Ngày 26/12, chủ trì lễ trao khoản tiền thưởng 487 triệu baht cho các vận động viên Thái Lan đạt huy chương, ông Atthakorn Sirilatthayakon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, đã khẳng định, SEA Games 33 diễn ra không hề tệ như những lời chỉ trích mô tả.

"Tôi muốn nghe ý kiến từ những người đã từng tham dự các kỳ SEA Games trước ở các nước bạn. Họ mới đưa ra nhận xét công bằng. Còn những người chỉ trích, phần lớn trong số đó chưa từng đến, chưa từng xem sự kiện thể thao", Bộ trưởng Atthakorn gay gắt nói, "Tôi đã trao đổi với đại diện từ nhiều quốc gia, và nhận thấy sự hài lòng của họ với công tác tổ chức của Thái Lan, với một số vấn đề ban đầu đã được giải quyết nhanh chóng".

Ông Atthakorn cũng thừa nhận mọi sai sót và Ban tổ chức đã nỗ lực khắc phục, đồng thời ông cùng Tổng cục Thể thao Thái Lan đã làm việc hết sức mình, đưa ra những quyết định phù hợp nhất trong bối cảnh có nhiều hạn chế.

Thái Lan trao hơn 487 triệu bath tiền thưởng SEA Games 33.

"Nếu SEA Games 33 thực sự tệ, tôi chấp nhận. Nhưng chúng ta phải công bằng với những người đã làm việc không mệt mỏi. Tôi tin rằng Thái Lan đã tổ chức không hề tệ. Chúng ta đã tổ chức ở mức độ chấp nhận được", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng ca ngợi Lễ khai mạc đã "mang đến trải nghiệm mới mẻ và khác biệt", bên cạnh nhiều sự kiện đông khán giả một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí có những địa điểm không đủ chỗ ngồi cho khán giả.

Về lễ trao thưởng, Bộ Du lịch và Thể thao, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia và Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) đã trao số tiền 487.365.000 baht (khoảng 408,1 tỷ đồng) cho các vận động viên, huấn luyện viên và các liên đoàn thể thao, những người mang về 500 huy chương cho đoàn thể thao Thái Lan tại SEA Games 33 (233 huy chương Vàng, 154 huy chương Bạc và 113 huy chương Đồng). Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các vận động viên, huấn luyện viên và liên đoàn thể thao ngay trong ngày.