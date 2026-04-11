Bổ nhiệm trợ lý HLV Kim Sang-sik, CLB Thái Lan hy vọng thừa hưởng lối chơi của đội tuyển Việt Nam

Ông Lee Jung-soo trong ngày ra mắt Kanchanaburi FC

Tờ Chosun trích lời quan chức đội bóng Thái Lan : “Bầu không khí ở Kanchanaburi FC là rất tích cực. Mọi người đều tin tưởng HLV Lee Jung-soo đủ khả năng giúp đỡ đội bóng. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến cách thức tổ chức và chiến thuật kiểu Hàn Quốc nhanh chóng được áp dụng vào đội".

“Chiến thuật kiểu Hàn Quốc” mà Kanchanaburi nhắc đến có lẽ là xây dựng hệ thống vận hành ổn định, chắc chắn và khả năng tận dụng các tình huống “bóng chết”. Đây là điều mà bộ đôi Lee Jung-soo và Kim Sang-sik đã đem đến U23 cũng như đội tuyển Việt Nam.

Những giải đấu đây, bài đánh cố định được U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam thực hiện rất thuần thục. Đó là các pha ghi bàn của U23 Việt Nam ở SEA Games 33, U23 châu Á rồi mới nhất là 4 trong tổng số 6 bàn mà đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Bangladesh và Malaysia.

HLV Kim Sang-sik đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam một lối chơi chắc chắn, hiệu quả

Nhưng trước khi nghĩ đến khâu ghi bàn, chắc chắn điều CLB Thái League cần từ Lee Jung-soo là khả năng xây dựng một kết cấu phòng ngự vững chãi. Với 48 bàn thua, Kanchanaburi sở hữu hàng thủ tệ nhất giải VĐQG xứ chùa vàng mùa 2025/26. Những bàn thua đã níu chân họ trong cuộc đua trụ hạng với vị trí thứ 3 từ dưới lên, kém 2 điểm so với khu vực an toàn trong khi chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc mùa giải.

Không chỉ CLB Kanchanaburi, truyền thông xứ kim chi cũng kỳ vọng vào Lee Jung-soo. Họ tin rằng vị cựu trợ lý này sẽ giúp sức lan tỏa tầm ảnh hưởng của các HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á.

Tờ Chosun nhắn gửi: “Lee Jung-soo đã theo đuổi con đường huấn luyện kể từ khi giải nghệ năm 2017. Ông tích lũy kinh nghiệm ở nhiều cấp độ trong nước và quốc tế. Tháng 3 năm ngoái, ông gia nhập đội tuyển Việt Nam với vai trò trợ lý của HLV Kim Sang-sik. Ông đã góp phần mang về những thành công cho bóng đá Việt Nam.

Giải pháp mà Kanchanaburi lựa chọn cho thấy niềm tin mà họ dành cho HLV Hàn Quốc, những người gần đây đã đạt được nhiều thành tựu ở Đông Nam Á. Thành công của các HLV trước đó chính là nền tảng cho quyết định này và nhiệm vụ của ông Lee sẽ là tiếp nối điều đó”.