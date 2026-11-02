Bộ đôi Việt kiều sa sút, HLV Kim Sang-sik quyết định thế nào?

HLV Kim Sang-sik ít nhiều sẽ phải đau đầu với trường hợp của các cầu thủ Việt kiều từng ra sân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Qua 6 vòng đấu đầu tiên tại V.League, phong độ của nhiều cầu thủ Việt kiều trong diện triệu tập của đội tuyển quốc gia khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik lo lắng. Nhóm này chơi không hiệu quả, có dấu hiệu sa sút về cả phong độ lẫn thể lực.

Hai trường hợp tiêu biểu nhất là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng (Công an TP.HCM). Huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bộ đôi trẻ tuổi lên đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đăng Khoa và Minh Hoàng được tung vào sân ở một số trận đấu nhưng màn trình diễn chưa hiệu quả.

Williams Minh Hoàng (phải) và Ngô Đăng Khoa (trái) có dấu hiệu sa sút phong độ.

Đăng Khoa đá 3 trận với thời lượng 98 phút nhưng dấu ấn mờ nhạt. Ông Kim dùng cầu thủ này ở cả vị trí tiền đạo cánh trái lẫn cánh phải nhưng chưa mang đến khác biệt nào. Đăng Khoa nhanh nhẹn, khéo léo, dù vậy chưa vượt trội được so với các đồng nghiệp cùng vị trí. Anh không đóng góp bàn thắng hay đường kiến tạo nào.

Williams Minh Hoàng có một đường kiến tạo cho Đình Bắc trong trận gặp Philippines và ghi bàn trước Pakistan. Ngôi sao sinh năm 2007 đóng góp nhiều hơn vào lối chơi chung của toàn đội. Thực tế, Minh Hoàng nhiệt tình, xông xáo và phòng ngự chủ động. Điều này được chàng trai mang dòng máu Anh thể hiện nhiều hơn so với năng lực tấn công.

Trở lại với đấu trường V.League, Minh Hoàng và Đăng Khoa chưa ghi bàn, cũng chưa kiến tạo lần nào và màn trình diễn không thuyết phục so với chính họ ở mùa giải trước đó.

Ở đợt tập trung trong quãng FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam không có các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc. Nhóm cầu thủ Việt kiều trở nên quan trọng, phục vụ mục đích thử nghiệm, ghép nối đội hình để HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho Asian Cup.

Tiếp tục triệu tập các cầu thủ này hay gọi thêm những cái tên mới nổi ở V.League là bài toán mà ông Kim phải cân nhắc khi giải đấu cấp châu lục đã cận kề.