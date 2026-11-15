Bồ Đào Nha "treo" áo số 7 của Ronaldo theo cách chưa từng có

Số áo 7 ở tuyển Bồ Đào Nha thay đổi thiết kế.

Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã quyết định vinh danh huyền thoại Cristiano Ronaldo bằng cách "treo" vĩnh viễn chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng, nhưng lại thực hiện theo một phương thức đầy sáng tạo: giữ nguyên con số trên danh sách thi đấu nhưng thay đổi hoàn toàn thiết kế đồ họa của nó.

Động thái tri ân đặc biệt này được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) công bố ngay sau khi siêu sao 41 tuổi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào đầu tháng 11, chính thức khép lại hành trình 23 năm đầy vinh quang trong màu áo đội tuyển quê hương. Thay vì gạch tên số 7 khỏi danh sách số áo, FPF quyết định thiết kế lại vĩnh viễn kiểu chữ của con số này. Điều đó đồng nghĩa với việc phông chữ số 7 nguyên bản từng gắn liền với hình ảnh của Ronaldo sẽ được niêm phong vĩnh viễn và không bao giờ xuất hiện trên sân cỏ thêm một lần nào nữa.

Trong thông cáo chính thức, phía Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Bắt đầu từ trận đấu gặp Đan Mạch hôm nay, chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia – vốn thuộc về Cristiano Ronaldo suốt nhiều năm qua sẽ khoác lên mình một diện mạo đồ họa hoàn toàn mới. Đây là cách chúng tôi bất tử hóa ý nghĩa của một con số đặc biệt, đồng thời tri ân những di sản vĩ đại mà anh đã để lại".

Số 7 cũ và hiện tại (Ảnh: MXH)

Tại các giải đấu lớn, các đội tuyển quốc gia bắt buộc phải đăng ký số áo liên tiếp nhau và không được phép "treo" hẳn một con số như ở cấp độ câu lạc bộ – điều từng khiến đội tuyển Argentina gặp bế tắc khi muốn tri ân cố huyền thoại Diego Maradona trong quá khứ.

Người đầu tiên vinh dự khoác lên mình chiếc áo số 7 phiên bản mới của Bồ Đào Nha là Carlos Forbs. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Manchester City và hiện khoác áo Club Brugge sẽ ra sân với số áo này trong cuộc chạm trán Đan Mạch tại khuôn khổ Nations League diễn ra ở Braga. Trước đây, Forbs cũng từng vài lần đảm nhận chiếc áo số 7 mỗi khi người đàn anh vắng mặt.

Không dừng lại ở việc thay đổi thiết kế áo đấu, Bồ Đào Nha còn chuẩn bị một kịch bản tri ân giàu cảm xúc dành cho cựu thủ quân của mình và đã được UEFA phê duyệt. Cụ thể, toàn bộ các tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ cùng mặc áo số 7 khi tiến ra sân làm thủ tục trước giờ bóng lăn. Tiếp đó, khi đồng hồ trận đấu điểm sang phút thứ 7, toàn bộ khán giả trên sân vận động sẽ cùng đứng dậy dành cho Ronaldo một tràng pháo tay vang dội.

Trước đó, vào ngày 5/11, tiền đạo đang thuộc biên chế Al-Nassr đã bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau những bất đồng với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Khép lại sự nghiệp quốc tế bắt đầu từ trận gặp Kazakhstan hồi tháng 8/2003, Cristiano Ronaldo ra đi với tư cách là một tượng đài bất tử của bóng đá thế giới: nắm giữ kỷ lục 234 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng 146 pha lập công.

Dưới thời Ronaldo, bóng đá Bồ Đào Nha đã bước vào kỷ nguyên hoàng kim rực rỡ nhất lịch sử với chức vô địch Euro 2016 ngay trên đất Pháp – danh hiệu lớn đầu tiên của quốc gia này, cùng hai lần đăng quang tại đấu trường UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.