Bồ Đào Nha chưa đá trận đầu World Cup, thầy Ronaldo bất ngờ chốt ngày chia tay đội tuyển

Động thái của HLV Roberto Martinez gây xôn xao dư luận.

Theo trang talkSPORT (Anh), HLV Roberto Martinez tuyên bố sẽ rời đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau World Cup 2026 bất chấp kết quả tại giải đấu. Hợp đồng giữa nhà cầm quân người Tây Ban Nha với LĐBĐ Bồ Đào Nha vốn có thời hạn đến tháng 7/2026. Và ông Martinez đã quyết định không gia hạn hợp đồng.

HLV Roberto Martinez bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2023 và đã giành được chức vô địch UEFA Nations League 2024/25. Trước đó, ông có 6 năm gắn bó với đội tuyển Bỉ và giành tấm HCĐ World Cup 2018. Sau nhiều năm làm việc ở cấp ĐTQG, HLV Roberto Martinez dường như đang có kế hoạch trở lại cầm quân ở cấp CLB. Trước đây ông từng làm việc với một số CLB tại Anh như Swansea, Wigan hay Everton.

HLV Roberto Martinez và Ronaldo

Quyết định của HLV Roberto Martinez gây xôn xao dư luận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha không nên tuyên bố về chuyện ra đi khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha còn chưa ra quân tại World Cup 2026. Họ lo ngại điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đến với World Cup 2026 với quyết tâm hướng tới chức vô địch. Trong tay HLV Roberto Martinez đang sở hữu đội hình đầy ắp ngôi sao, từ những nhân tố kỳ cựu như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva tới các cái tên vừa cùng PSG đăng quang ngôi vô địch Champions League như Vitinha, João Neves, Nuno Mendes.

Tại trận ra quân diễn ra lúc 0h00 ngày 18/6, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ so tài với Congo.