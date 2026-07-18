Bố của Lamine Yamal nổi giận khi biệt thự trăm tỷ bị đột nhập trước chung kết World Cup: "Tôi từng đi nhặt phế liệu nhưng chưa bao giờ trộm cắp như chúng"

Chỉ vài giờ sau khi tuyển Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup 2026, biệt thự của Lamine Yamal bất ngờ trở thành mục tiêu của những kẻ trộm.

Lamine Yamal đã cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Pháp để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina. Tuy nhiên, niềm vui của gia đình ngôi sao Barcelona nhanh chóng bị phủ bóng bởi một vụ đột nhập bất thành xảy ra tại căn biệt thự của anh ở Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona.

Theo MARCA, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng, khi hai người đàn ông đội mũ trùm kín mặt trèo qua tường để tìm cách đột nhập vào biệt thự. Tuy nhiên, hệ thống camera an ninh đã phát hiện kịp thời, khiến hai nghi phạm phải bỏ chạy trước khi có thể vào bên trong.

Trả lời chương trình Ahora Sonsoles của Antena 3, cha của Lamine Yamal là ông Mounir Nasraoui tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhắc đến các nghi phạm. "Không, chúng không phải hai người bịt mặt, chúng là hai tên vô lại. Bây giờ nhiều ca sĩ cũng đội mũ trùm đầu khi biểu diễn".

Ông cũng khẳng định gia đình đã nhanh chóng có động thái pháp lý sau vụ việc. "Tôi đã gọi cho các luật sư. Họ đã làm công việc của mình và mọi chuyện đều ổn".

Trong cuộc trò chuyện, ông Mounir còn đưa ra một phát biểu gây chú ý khi nói: "Tôi chưa từng ăn trộm. Tôi chỉ đi nhặt phế liệu, chứ chưa bao giờ đi trộm cắp trong nhà người khác".

Đây được xem là lời đáp trả trước những bình luận tiêu cực từng nhắm vào quá khứ của ông. Theo điều tra ban đầu, căn biệt thự bị nhắm tới từng thuộc sở hữu của cựu trung vệ Gerard Piqué. Hai đối tượng đã trèo qua một bức tường để tìm đường vào nhà nhưng bị đội ngũ an ninh tư nhân phát hiện ngay lập tức.

Bố của Yamal nổi giận vì biệt thự của con trai bị trộm đột nhập (Ảnh: IGNV)

Yamal sở hữu biệt thự giá khoảng 340 tỷ đồng ở ngoại ô Barcelona (Ảnh: IGNV)

Nhà báo Carlos Quílez cho biết cơ quan chức năng nghi ngờ hai nghi phạm thuộc cùng một băng nhóm chuyên đột nhập các biệt thự ở khu vực phía nam Barcelona. Đây là nhóm đã nằm trong tầm theo dõi của Đơn vị Điều tra Hình sự (DIC) thuộc cảnh sát Catalonia.

Phía cảnh sát Mossos d'Esquadra cũng xác nhận trong chính đêm xảy ra vụ việc tại nhà Lamine Yamal, họ còn tiếp nhận nhiều tin báo về các vụ đột nhập bất thành khác tại cùng khu dân cư, cho thấy khả năng đây là một kế hoạch hoạt động có tổ chức.

Trong khi đó, chú của Lamine Yamal là Abdul cho biết ông hoàn toàn không hay biết sự việc cho đến khi đọc tin trên báo. "Chúng tôi không biết gì cả. Nhưng căn nhà không hề bỏ trống. Có hai nhân viên an ninh túc trực và cha của Lamine cứ hai ngày lại đến kiểm tra một lần. Họ đã thử đột nhập nhưng không thành công. Rất khó để có thể vào được ngôi nhà đó".

Abdul cũng tiết lộ ông chưa kịp nói chuyện với cháu trai sau sự việc, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là không có ai bị thương và hệ thống an ninh đã hoạt động hiệu quả.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm Lamine Yamal đang cùng tuyển Tây Ban Nha tập trung chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 gặp Argentina. Dù vụ đột nhập không gây thiệt hại về người và tài sản, đây vẫn là cú sốc không nhỏ với gia đình ngôi sao trẻ trong những ngày đáng lẽ chỉ nên tràn ngập niềm vui sau chiến thắng lịch sử.