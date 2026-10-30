Bố của Lamine bị tố cư xử quá đà, suýt đập điện thoại của một blogger ngoài phố

Bố của Lamine Yamal xô xát với blogger người Nga ở Anh sau khi con trai hụt Quả bóng Vàng.

Ông Mounir Nasraoui - của ngôi sao trẻ Lamine Yamal vừa vướng vào một vụ tranh cãi gay gắt với một blogger bóng đá người Nga ngay bên ngoài địa điểm diễn ra lễ trao giải Quả bóng Vàng tại Anh.

Sự việc bắt đầu khi nhà sáng tạo nội dung Seva Kryseva chủ động tiếp cận ông Nasraoui trong lúc ông đang hút thuốc ngoài sảnh sau buổi lễ. Tỏ ra tức giận trước sự phiền toái này, bố của thần đồng Barcelona đã bất ngờ vung tay gạt mạnh chiếc điện thoại trên tay Kryseva, buộc nam blogger phải lùi lại.

Ngay sau đó, cựu tiền đạo Arsenal Andrey Arshavin đã xuất hiện và lên tiếng can thiệp để bảo vệ ông Nasraoui. Khi Kryseva phân trần rằng bản thân vô tội và tố cha của Yamal cư xử quá đà: "Bố của Yamal suýt nữa đã đập nát chiếc iPhone của tôi đấy!".

Căng thẳng bùng nổ trong bối cảnh gia đình Yamal trải qua một đêm trao giải nhiều tiếc nuối. Dù tiếp tục nhận Cúp Kopa (dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất) năm thứ ba liên tiếp, chân sút 19 tuổi và gia đình vẫn kỳ vọng vào danh hiệu Quả bóng Vàng cao quý nhất sau một mùa giải rực rỡ với chức vô địch World Cup và La Liga. Tuy nhiên, phần thưởng này cuối cùng lại thuộc về tiền đạo Harry Kane.

Lại thêm một vụ ồn ào của bố Lamine Yamal được lan truyền (Ảnh: AFP)

Trước đó, ngay trước thềm diễn ra gala Quả bóng Vàng 2026 tại Anh, ông lại tiếp tục biến mình thành tâm điểm của sự chỉ trích. Tại khu vực quán cà phê thuộc sân bay El Prat (Barcelona), chỉ vì bị nhắc nhở treo áo khoác không đúng nơi quy định, Nasraoui đã nổi giận đùng đùng. Ông bị cáo buộc to tiếng lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nữ nhân viên sân bay và hung hăng dọa ném ghế vào một vị khách can thiệp. Lực lượng an ninh sân bay đã phải lập tức xuất hiện để can thiệp và vãn hồi trật tự trước khi ông cùng đoàn cất cánh.

Đây không phải lần đầu tiên người thân của Yamal phản ứng gay gắt trước các kết quả bình chọn. Tại lễ trao giải năm ngoái ở Paris, ông Nasraoui từng tuyên bố việc con trai không đoạt Quả bóng Vàng là "sự tổn thương về mặt tinh thần" vì Yamal là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vượt trội hoàn toàn". Năm nay, đến lượt người chú Abdul lên tiếng trên đài Cadena SER để bảo vệ cháu trai: "Cháu tôi là cầu thủ hay nhất thế giới và ai yêu bóng đá cũng muốn xem Lamine thi đấu chứ không phải Harry Kane. Lamine đã có tất cả từ chức vô địch, bàn thắng cho đến kiến tạo, và rồi nó sẽ giành tới năm Quả bóng Vàng".