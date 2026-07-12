Bố của Haaland mỉa mai sau trận Na Uy thua đau Anh: "Trọng tài đã thắng"

Bố Haaland mỉa mai trọng tài sau trận thua của Na Uy tại tứ kết World Cup 2026.

Thất bại ngược dòng 1-2 của đội tuyển Na Uy trước đội tuyển Anh tại vòng tứ kết World Cup 2026 không chỉ để lại sự tiếc nuối, mà còn châm ngòi cho một làn sóng giận dữ hướng về phía tổ trọng tài. Ngay sau trận đấu, ông Alf-Inge Haaland – cha của tiền đạo ngôi sao Erling Haaland đã thẳng thắn đưa ra những bình luận đầy cay đắng và mỉa mai nhắm vào công tác điều hành trận đấu.

"Làm tốt lắm, Bellingham và trọng tài". Phát ngôn "Trọng tài đã thắng" của ông nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông, ngụ ý rằng chính các quyết định thiên vị từ "vua áo đen" mới là tác nhân định đoạt tấm vé đi tiếp, chứ không phải do chuyên môn thuần túy trên sân cỏ.

Bố của Haaland tức giận trên khán đài

Thực tế trên sân cho thấy, không chỉ ông Alf-Inge mà cả các cầu thủ lẫn ban huấn luyện Na Uy cũng liên tục phản ứng dữ dội với trọng tài Turpin trong suốt 90 phút. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo Erling Haaland không giấu nổi sự thất vọng khi chia sẻ:

"Chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế". Dù vậy, chân sút thuộc biên chế Man City vẫn bày tỏ niềm tự hào về hành trình lịch sử mà tập thể Na Uy đã làm được tại kỳ World Cup lần này. Trong khi đó, người đá cặp với anh là đội trưởng Martin Odegaard cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội với tuyên bố ngắn gọn: "Chúng tôi thắng cùng nhau và cũng thua cùng nhau".

Về phía băng ghế chỉ đạo, HLV trưởng Stale Solbakken cũng thừa nhận đội bóng của ông đã phải chịu quá nhiều quyết định bất lợi, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc cho những nỗ lực quả cảm của các học trò trước một đối thủ mạnh như Anh.

Thất bại này là một cái kết nghiệt ngã cho bóng đá Na Uy, đặc biệt khi giải đấu năm nay mang ý nghĩa biểu tượng lớn. World Cup 2026 đánh dấu cột mốc tròn 32 năm kể từ ngày ông Alf-Inge Haaland chinh chiến trên đất Mỹ tại World Cup 1994, và giờ đây, con trai ông cùng các đồng đội đã viết tiếp giấc mơ ấy, dù hành trình của họ phải dừng lại theo cách không hề mong muốn.

Tiên Tiên