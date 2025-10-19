Bộ Công an khởi công SVĐ với sức chứa 60.000 chỗ, lớn hơn sân Mỹ Đình, Vinhomes là tổng thầu xây dựng

Ngày 19/10, Bộ Công an chính thức khởi công xây dựng Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Toàn cảnh bản thiết kế Sân vận động PVF

Sân có diện tích hơn 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn như kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Như vậy, đây sẽ là sân vận động lớn nhất Việt Nam, lớn hơn cả sân Mỹ Đình đang có quy mô gần 40.000 chỗ ngồi.

Ngoài ra, sân vận động cũng có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18 ha. Đặc biệt, sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Điểm khác biệt của sân là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng, mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Hoa Kỳ) - sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Mặt sân sẽ sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid - kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện.

Sân vận động PVF sẽ có thiết kế mái vòm

Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành “ngôi nhà chung” của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân.

Với thiết kế mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, khi đi vào vận hành Sân vận động PVF sẽ là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.