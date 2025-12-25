Bộ ảnh giáng sinh đẹp lung linh nhà Quế Ngọc Hải, ngắm biệt thự lộng lẫy nhà Thành Chung mới choáng

Dịp lễ giáng năm 2025 trùng với thời điểm V.League 2025/26 đang tạm nghỉ để U23 Việt Nam thi đấu, cũng vì vậy dàn cầu thủ Việt Nam có trọn vẹn thời gian dành cho gia đình. Cầu thủ Quế Ngọc Hải cùng vợ con thực hiện bộ ảnh giáng sinh cực đẹp. Hải Quế bảnh bao bên cạnh vợ Dương Thuỳ Phương và 3 cô công chúa. Bộ ảnh với tông màu chủ đạo là trắng, đỏ cùng với cây thông Noel khoe trọn visual sáng bừng của cả gia đình.
Nhìn sang nhà hậu vệ Nguyễn Thành Chung và vợ Ngô Tố Uyên cũng khiến dân tình thích thú. Nhà Thành Chung về nhà mới năm 2025, đây là căn biệt thự sang trọng tại một khu đô thị ở Hà Nội. Dịp giáng sinh cũng là lúc Tố Uyên được thoả sức trang hoàng nhà cửa. Những hình ảnh được cầu thủ sinh năm 1997 và vợ chia sẻ lên mạng xã hội đều khiến dân tình choáng nhẹ vì độ chịu chơi.
Ảnh: FBNV