Bỏ 800 triệu thuê võ sĩ đến cùng livestream, nam streamer bị... “ăn đòn” nhừ tử

Màn hợp tác “tiền tấn” nhưng kết thúc trong hỗn loạn

Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng tại Nga, Azerbaijan và nhiều nước lân cận xôn xao những ngày qua. Một nam streamer gốc Azerbaijan, thường được biết đến nhờ những màn trêu chọc và gây tranh cãi, đã bỏ ra khoản tiền tương đương 30.000 USD (khoảng 800 triệu đồng) để mời võ sĩ Pop-MMA nổi tiếng Shovhal Churchaev xuất hiện trên buổi livestream của mình.

Được biết, nam streamer này vốn thường xuyên tạo chú ý nhờ các hành động gây sốc. Việc anh chi một khoản tiền khổng lồ để mời Churchaev – một gương mặt khá nổi bật trong làng Pop-MMA, đã khiến cộng đồng chờ đợi một buổi trò chuyện thú vị, có thể mang lại hàng loạt lượt xem.

Tuy nhiên, mọi thứ lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Khi buổi live bắt đầu, thay vì giữ thái độ tôn trọng với khách mời, nam streamer liên tục có những lời lẽ mỉa mai, châm chọc và trêu ghẹo Churchaev. Một trong số đó là việc anh này chế giễu chuyện Churchaev từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được ký hợp đồng với UFC nhưng chưa hiện thực được. Dù ban đầu võ sĩ này cố giữ bình tĩnh, nhưng sự khiêu khích kéo dài đã khiến không khí ngày càng căng thẳng.

Đến một khoảnh khắc, mọi thứ vượt quá giới hạn. Như trong đoạn video lan truyền, Churchaev bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần và tung liên tiếp những cú siết, đè ép khiến nam streamer chỉ biết gom người lại để tự vệ trên ghế. Hình ảnh hai người vật lộn trong phòng livestream đã khiến người xem choáng váng. Chỉ ít phút sau vụ việc, Churchaev rời đi, còn nam streamer lập tức tắt sóng rồi xoá toàn bộ video liên quan.

Cái kết hả hê dành cho nam streamer

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng nam streamer đã “tự tay gây chuyện”, nhất là khi chủ động xúc phạm một võ sĩ chuyên nghiệp ngay trên sóng trực tiếp. Nhiều bình luận chỉ ra rằng việc dùng lời lẽ kích động để câu lượt xem có thể mang lại sự chú ý nhất thời, nhưng việc vượt quá giới hạn tôn trọng thì luôn tiềm ẩn rủi ro.

Trong khi đó, một bộ phận khác lại bàn luận về phản ứng của Churchaev. Dù anh nổi tiếng nóng tính và từng tham gia nhiều cuộc đấu đối kháng, việc để cảm xúc chi phối đến mức ra tay ngay trong buổi ghi hình vẫn gây tranh cãi. Không ít chuyên gia nhận định rằng một vận động viên chuyên nghiệp đáng lẽ phải giữ sự kiềm chế tốt hơn, bởi hành vi bạo lực ngoài sàn đấu luôn có thể dẫn đến hệ quả pháp lý.

Các tờ báo thể thao khu vực cho biết phía Churchaev chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào sau vụ việc. Nam streamer cũng giữ im lặng tuyệt đối, không giải thích nguyên nhân và cũng không nói rõ liệu anh có ý định kiện hay không. Tuy nhiên có thể thấy, cả hai đều chịu tổn thất: Churchaev đối mặt với nguy cơ bị chỉ trích về hành vi bạo lực, còn nam streamer mất sạch nội dung đã phát, đồng thời chịu thiệt hại lớn về hình ảnh lẫn tài chính.