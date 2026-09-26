BLV Quang Tùng cho rằng sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, CĐV sẽ kỳ vọng thầy trò ông Kim tiếp tục duy trì thế thống trị ở FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, ở giải đấu lần này, đội tuyển có nhiều bất lợi.

Tối nay (26/9), tuyển Việt Nam đối đầu Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Trong một tháng, thầy trò HLV Kim Sang-sik cạnh tranh ở 2 giải đấu có tính chất gần giống nhau. Chỉ khác ở chỗ FIFA ASEAN Cup là sân chơi do FIFA đứng ra tổ chức, được xếp vào lịch trình FIFA Days và được tính điểm hệ số cho BXH FIFA cao hơn. FIFA cũng mời Bangladesh, Pakistan và Hồng Kông dự giải để thổi "làn gió mới" cho bóng đá Đông Nam Á.

BLV Quang Tùng nhận định khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, số đông CĐV sẽ kỳ vọng thầy trò ông Kim tiếp tục lên ngôi ở FIFA ASEAN Cup để khẳng định thế thống trị tại khu vực. Thế nhưng, cần tỉnh táo nhìn nhận Việt Nam không có lực lượng tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup. Do đó, kỳ vọng "Các chiến binh sao vàng" vào được chung kết FIFA ASEAN Cup sẽ là mục tiêu thiết thực nhất.

Tuyển Việt Nam thiếu Quang Hải tại FIFA ASEAN Cup.

"Việt Nam sẽ nỗ lực vượt qua Thái Lan và các đối thủ còn lại ở bảng đấu để góp mặt tại chung kết, đó là mục tiêu ban đầu và phù hợp với sự chuẩn bị của đội tuyển. Nếu tiến tới chung kết, chúng ta sẽ chơi bằng tất cả khả năng và chưa thể nói trước chuyện gì. Trái bóng vẫn chưa lăn và chúng ta cần đặt kỳ vọng chừng mực và hợp lý", BLV Quang Tùng nhận định.

BLV Quang Tùng tiếp tục chia sẻ: "Chúng ta vẫn đang trong quá trình củng cố phát triển và duy trì sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam. Sự thăng tiến ấy nên nhìn ở cấp độ cao hơn, xa hơn, là giải đấu tầm châu lục, cụ thể là Asian Cup tháng 1/2027. Chúng ta đã vào vòng chung kết Asian Cup rồi và cần chứng minh sự tiến bộ ở sân chơi này. Nên nhớ, nếu Việt Nam góp mặt trong top 8 của Asian Cup, sẽ có nhiều cơ hội nghĩ tới những thứ xa xôi hơn, ví dụ vòng loại World Cup".

"Trong lúc tiến tới mục tiêu ấy, phải củng cố những thứ đang có ở Đông Nam Á. Giả sử, khi sai số ở FIFA ASEAN Cup xuất hiện, không phải là chuyện kinh khủng với Việt Nam. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện thành tích tại FIFA ASEAN Cup. Trong ngắn hạn, Việt Nam có nhiều lựa chọn để hướng tới thành tích cao. Nếu nhìn vào một giải đấu để Việt Nam đặt điểm rơi phong độ thật tốt, Asian Cup 2027 đáng mong chờ hơn", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam dự đoán với tâm thế của nhà vô địch ASEAN Cup, chỉ cần không đạt kết quả tốt trước Thái Lan, hoặc tiến vào vòng trong nhưng nhận lại trận thua chênh lệch (giả sử trước Indonesia), thầy trò HLV Kim sẽ ngay lập tức gặp bất lợi về dư luận. Tranh cãi về đội tuyển sẽ nổ ra, đây là điều khó tránh khi 2 giải đấu tổ chức gần nhau và Việt Nam đang là đương kim vô địch của Đông Nam Á.

Trước ngày khai màn FIFA ASEAN Cup, HLV Kim nhận 2 tin dữ về tình hình nhân sự. Trung vệ Thành Chung chấn thương, khiến thầy Kim triệu tập gấp Ngô Đăng Khoa. Tiếp đó, Quang Hải đột ngột xin rời đội, nhường chỗ cho Võ Hoàng Minh Khoa. Khi không có Quang Hải, toan tính của HLV Kim cho giải đấu FIFA ASEAN Cup sẽ ảnh hưởng nặng.

Gánh nặng đặt lên vai HLV Kim về việc bố trí nhân sự thay thế, tính toán điểm rơi phong độ.

BLV Quang Tùng phân tích về trường hợp Minh Khoa thay Quang Hải: "Quang Hải rời đội mang đến tổn thất lớn, đó là điều chắc chắn. Hải vẫn là cầu thủ kinh nghiệm và có nhiều yếu tố độc đáo. Minh Khoa là cầu thủ triển vọng, tầm vóc tốt và kỹ năng không tồi. Tuy nhiên, Minh Khoa chưa có nhiều thời gian ra sân ở đội tuyển, vừa trở lại sau chấn thương dài hạn và chỉ ra sân tại hạng Nhất. Không ai dám chắc Minh Khoa sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn ở đội tuyển khi thay thế Quang Hải. HLV Kim không có nhiều lựa chọn để thay Quang Hải.

Theo quan điểm cá nhân, BLV Quang Tùng tin Minh Khoa vẫn là phương án tối ưu vì tiền vệ của CLB Becamex TPHCM đã từng lên tuyển và ra sân dưới sự dẫn dắt của HLV Kim.

Sau cùng, BLV Quang Tùng nhận định về lịch trình thi đấu dồn dập của đội tuyển, chơi 2 giải cách nhau chỉ một tháng: "Tôi nghĩ không có vấn đề gì cho đội tuyển. HLV Kim và ban huấn luyện đã nắm trước lịch trình và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để sẵn sàng chinh chiến ở 2 giải đấu. Các cầu thủ cũng sẽ làm quen với mật độ thi đấu dày đặc từ CLB cho đến lịch trình FIFA Days cùng đội tuyển".

"Các chiến binh sao vàng" lần lượt đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Đội nhất bảng giành vé vào trận chung kết tranh chức vô địch. Đội nhì bảng chơi trận tranh hạng ba. Đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Kim là Thái Lan. So với ASEAN Cup 2026, đội hình lần này của Thái Lan khác hẳn khi họ triệu tập Chanathip, Supachok và Supachai.

Đây chính là lúc kiểm chứng sức mạnh thật sự của Việt Nam khi đặt lên bàn cân với Thái Lan cũng ở phiên bản tốt nhất.