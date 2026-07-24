BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam chưa cần bung hết sức, thắng Timor Leste 3-0 là đủ

BLV Quang Huy tin ĐT Việt Nam đủ sức đánh bại Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, đồng thời cho rằng HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán lực lượng cho màn đại chiến với Indonesia.

BLV Quang Huy: Timor Leste chưa phải thử thách lớn

Tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Timor Leste ở lượt trận mở màn bảng A. Trước giờ bóng lăn, BLV Quang Huy đánh giá đây là đối thủ vừa sức và không đủ khả năng tạo nên bất ngờ nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu đúng năng lực.

Theo BLV Quang Huy, Timor Leste đã có những thay đổi về lực lượng khi bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chất lượng đội hình của đại diện Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách đáng kể so với tuyển Việt Nam.

"Tôi đánh giá Timor Leste là đối thủ dễ với tuyển Việt Nam. Họ cũng có một số cầu thủ nhập tịch nhưng không đáng ngại. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức thì không vấn đề gì ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch và đủ sức giành chiến thắng", BLV Quang Huy nhận định.

Ông cho rằng chiến thắng không phải mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam, bởi ban huấn luyện còn phải tính toán đường dài cho cả chiến dịch.

HLV Kim Sang-sik sẽ giữ sức cho trận gặp Indonesia?

Theo BLV Quang Huy, trận đấu quan trọng nhất của tuyển Việt Nam ở vòng bảng sẽ là chuyến làm khách trước Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất bảng A.

Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ không sử dụng toàn bộ lực lượng mạnh nhất ngay từ trận mở màn.

"Ở bảng A, tuyển Việt Nam có trận đấu mang tính quyết định tranh ngôi nhất bảng với Indonesia trên sân khách. Tôi hình dung tuyển Việt Nam bắt nhịp từ từ, làm sao đạt được phong độ tốt nhất trước trận gặp Indonesia", ông nói.

BLV Quang Huy cho rằng cách sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ được tính toán rất kỹ nhằm đảm bảo các trụ cột có trạng thái tốt nhất ở thời điểm quyết định.

"Với những gì tôi hiểu về HLV Kim Sang-sik, có thể thuyền trưởng tuyển Việt Nam chỉ tung vào sân đội hình vừa phải khi đấu với Timor Leste. Tuyển Việt Nam có thể tiếp tục được điều chỉnh ở trận tiếp theo gặp Singapore, rồi dồn toàn bộ sức mạnh cho cuộc đối đầu với Indonesia."

Theo nhận định này, hai trận đầu vòng bảng sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình, thử nghiệm thêm các phương án chiến thuật và duy trì nền tảng thể lực cho các trụ cột.

Kỳ vọng chiến thắng đậm và bàn thắng của Tài Lộc

Ngoài kết quả, BLV Quang Huy cũng kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi đa dạng, chững chạc và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Ông đánh giá màn trình diễn của hàng công ở trận giao hữu thắng Myanmar đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực, khi các chân sút đều thi đấu hiệu quả và liên tục tạo được sức ép lên đối phương.

"Tôi chờ đợi một kiểu đá đa dạng, chững chạc của tuyển Việt Nam. Với một trận đấu không quá khó khăn khi gặp Timor Leste, tuyển Việt Nam sẽ ghi nhiều bàn thắng."

BLV Quang Huy nhắc lại việc các tiền đạo như Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc đều đã lập công ở trận giao hữu gần nhất. Điều đó giúp ông càng tin tưởng hàng công tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ trước Timor Leste.

Đáng chú ý, ông cũng gửi gắm kỳ vọng tới Tài Lộc, chân sút vẫn chưa có bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia: "Tôi hy vọng Tài Lộc sẽ có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia."

Khép lại phần dự đoán, BLV Quang Huy tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng cách biệt 3-0, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào những thử thách khó khăn hơn ở bảng A, đặc biệt là cuộc đối đầu được xem là quyết định với Indonesia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.