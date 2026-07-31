BLV Quang Huy: Singapore chơi biên lợi hại, ĐT Việt Nam cần tránh va chạm

BLV Quang Huy cho rằng Singapore có những điểm lợi hại riêng mà ĐT Việt Nam cần cảnh giác. Dù vậy nhìn chung anh vẫn dự đoán đội chủ nhà sẽ thắng đậm.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Vào lúc 20h00 hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với Singapore trên SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, ĐT Việt Nam mới đá 1 trận ở lượt thứ nhất, thắng Timor Leste 7-0. Còn Singapore đã thi đấu liền 2 trận ở lượt trận thứ nhất và thứ hai, lần lượt thắng Campuchia 2-1 và thắng Timor Leste 2-0 để tạm đứng đầu bảng với 6 điểm.

So với Timor Leste, Singapore rõ ràng được đánh giá mạnh hơn hẳn. Và ngay sau trận đấu Singapore, ĐT Việt Nam sẽ tới làm khách trên sân Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8. Vì thế BLV Quang Huy cho rằng tối nay, HLV người Hàn Quốc sẽ có một số thay đổi nhỏ ở Đội hình xuất phát:

"Tôi có cảm giác HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi đội hình so với trận ra quân ASEAN Cup 2026 thắng Timor Leste. Tuyển Việt Nam xác định đối thủ chính ở bảng A là Indonesia. Tôi thích kịch bản HLV Kim Sang-sik có một số thay đổi ở trận gặp Singapore.

HLV Kim Sang-sik có thể chuẩn bị 2 phương án: Một là dùng đội hình mạnh nhất sau đó nếu tỉ số ổn thì rút bớt người ra, hai là dùng đội hình xuất phát có một số thay đổi. Sau trận đấu với Singapore chúng ta chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận làm khách trên sân của Indonesia, nên HLV Kim Sang-sik phải tính toán kỹ về vấn đề nhân sự.

Sự thay đổi có thể Tài Lộc đá từ đầu để Đình Bắc hoặc Hoàng Hên dự bị. Tôi thích kịch bản hàng công của tuyển Việt Nam có ít nhất một sự thay đổi, còn sang hiệp 2 một tiền vệ trụ nên được tung vào sân đá cùng Hoàng Đức. Đó có thể là Lê Phạm Thành Long.

Indonesia là đối thủ mạnh nhất bảng A, họ lại được chơi trên sân nhà trước chúng ta. Vì thế chúng ta nên chuẩn bị trước một số kịch bản phải đá thấp bằng cách cho Thành Long đá cặp với Hoàng Đức.

Riêng vị trí thủ môn tôi cho rằng tuyển Việt Nam nên có mạch duy trì liên tục dù Đặng Văn Lâm đã trở lại. Hiện Patrik Lê Giang vẫn đang có phong độ tốt mà!"

Với đối thủ Singaore, BLV Quang Huy cũng nêu ra những điểm ĐT Việt Nam cần cảnh giác:

"Khả năng tấn công biên của Singapore rất tốt nên tuyển Việt Nam phải đề phòng. Ngoài ra, lâu rồi tuyển Việt Nam mới thi đấu ở Mỹ Đình, các cầu thủ có thể hưng phấn, nhưng cần kiểm soát được.

Singapore là đội bóng có tổ chức, thể lực, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nhập cuộc tránh đua sức với họ. Sân nhà đương nhiên là lợi thế, nhưng không nên đá theo kiểu va đập, mà giữ sự bình thản, thể hiện được đẳng cấp của mình".

Về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy dự đoán: "Tôi dự đoán tuyển Việt Nam thắng 3-0. Tôi kỳ vọng bộ ba Xuân Son, Tài Lộc và Đình Bắc sẽ có bàn thắng ở trận đấu này".

Cũng trong chiều tối hôm nay lúc 17h00, Timor Leste đón tiếp Indonesia. Tuy nhiên với trận này, BLV Quang Huy dự đoán đội chủ nhà khó thoát một thất bại, thậm chí thua đậm từ 4 đến 5 bàn.

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