Vào lúc 20h30 ngày mai, tuyển Việt Nam có trận làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia, trong khuôn khổ loạt trận thứ ba bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trước trận đấu này, ĐT Việt Nam đã phải chia tay 5 cái tên, giảm từ 33 người xuống còn 28. Trong số 5 cái tên bị loại đáng chú ý có Duy Mạnh, Công Phượng. Trước đó, chúng ta cũng đã mất nhiều ngôi sao như Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh...

Nhận xét về 2 thiếu vắng mới nhất của tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy nhận định: "Tôi tiếc trường hợp của Duy Mạnh hơn. Chúng ta đang cần cầu thủ kinh nghiệm và Duy Mạnh thì còn có thể chuyền dài lên nữa. Trong bối cảnh Quế Ngọc Hải vắng thì thêm Duy Mạnh là đáng tiếc.

Về trường hợp Công Phượng, nói thật ra, kể cả khi cậu ấy tập luyện thật tốt, lúc đá thế nào vẫn là dấu hỏi mà. Cậu ấy tập chay quá nhiều. Trước đó khi vẫn còn đá thường xuyên ở CLB thì cậu ấy cũng mất dần chỗ trên ĐT Việt Nam rồi, bây giờ biết thế nào đây? Nên chỗ của Công Phượng thực ra chưa có gì đảm bảo, vắng thì cũng tiếc vậy thôi.

Trở lại trường hợp Duy Mạnh, dù sao chúng ta cũng có phần yên tâm khi Thành Chung trở lại rồi và Việt Anh rất vững. Còn 1 vị trí nữa ở bộ 3 trung vệ thì sẽ do HLV Troussier lựa chọn tùy tình hình".

Công Phượng chấn thương cổ chân, lỡ cơ hội thi đấu cùng ĐT Việt Nam trong tháng Ba trước Indonesia.

Khi được hỏi, e ngại điều gì nhất cho tuyển Việt Nam ở chuyến làm khách tối mai, BLV Quang Huy tiếp:

"Điều mình rất ngại là "chảo lửa" Gelora Bung Karno. Sức ép từ NHM Indonesia cực kỳ lớn. Mà cầu thủ của chúng ta còn đang trẻ. Trận đấu sân khách sẽ rất cần vai trò của các đàn anh, những người sẽ nâng đỡ đàn em, truyền đạt kinh nghiệm, sự tự tin. Tôi rất hy vọng vào các cầu thủ kinh nghiệm, để truyền tự tin cho đàn em.

Khó khăn thì có nhiều lắm, không chỉ vậy đâu. Mà còn là thể hình thể lực tốt của dàn sao nhập tịch phía họ nữa.

Chúng ta cần những cầu thủ kinh nghiệm để điều tiết trận đấu hợp lý, qua đó thử thách sự kiên nhẫn của Indonesia. Họ đá sân nhà lại đang cần điểm nên sẽ tấn công. Họ có áp lực phải thắng. Với chúng ta thì hòa là thành công rồi. Nên diễn biến tâm lý hai bên sẽ khác nhau. Chúng ta phải làm sao để bắt thóp được tâm lý của họ thì sẽ tốt".

ĐT Việt Nam nên chơi thận trọng trên sân Indonesia.

Hồi tháng 11 năm 2023, Indonesia còn thể hiện phong độ tệ hại, thua sâu Iraq 0-5, hòa Philippines 1-1. Nhưng sau đó ít lâu khi dàn cầu thủ nhập tịch của họ vào form, đã chơi khởi sắc, thắng Việt Nam 1-0 tại VCK Asian Cup 2023.

Vậy bây giờ sau vài tháng, liệu tuyển Indonesia có thể còn mạnh hơn nữa hay không? BLV Quang Huy nêu quan điểm:

"Tôi nghĩ phong độ cao nhất của Indonesia cũng chỉ loanh quanh cỡ những gì đã thể hiện trước Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023 vừa rồi thôi. Vì quá trình nhập tịch về Đông Nam Á, nhập thì có vẻ là tốt hơn đấy nhưng không phải giải pháp lâu dài hay đột biến quá nhiều được. Bóng đá còn có nhiều vấn đề khác, như kỵ giơ, rồi màu cờ sắc áo, sự ăn ý, kỷ luật… Bóng đá không hoàn toàn là vấn đề cơ học, 1+1 sẽ bằng 2.

Mà những cầu thủ nhập tịch của họ đâu có phải tên tuổi ở châu Âu. Châu Âu tất nhiên là tốt nhưng họ không phải cầu thủ đẳng cấp, không đạt trình độ châu Âu. Chính xác là đào tạo và có chơi tại châu Âu thôi nhưng là giải hạng thấp. Nói thật bên họ làm gì có cầu thủ nào đạt tới tầm như Filip Nguyễn của đội mình? Họ lại ít thời gian lắp ghép, chơi bên nhau không nhiều.

Chuyện các cầu thủ chúng ta thi đấu nhuần nhuyễn với nhau, hết mình vì màu cờ sắc áo thì đối phương chưa chắc đạt được. Nên chúng ta cứ bình tĩnh mà chơi thôi".

Các cầu thủ nhập tịch của Indonesia tốt hơn nhưng không phải vượt trội.

Ở buổi họp báo trước trận diễn ra trưa nay, HLV Shin Tae-yong chia sẻ muốn các học trò ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Trước việc khát thắng của đội chủ nhà, BLV Quang Huy nhấn mạnh việc tuyển Việt Nam nên chơi chặt chẽ, chờ sơ hở từ chủ nhà:

"Chúng ta cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của đội bạn vì họ cần thắng. Khi có bóng, chúng ta cần tạo ra những pha chuyển trạng thái nhanh. Có thể khi họ tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ lộ ra vấn đề. Họ sẽ pressing chúng ta mạnh đấy, nhưng chúng ta cũng có nhiều người khả năng thoát pressing tốt mà".

Về câu chuyện một số cầu thủ Indonesia đang trải qua tháng ăn chay ramadan, bị lo lắng có thể ảnh hưởng phong độ đội chủ nhà, BLV Quang Huy cho rằng rất khó để biết chính xác, bởi khoa học kĩ thuật bây giờ rất phát triển:

"Câu chuyện tháng ăn chay của họ về lý thuyết có thể ảnh hưởng thể lực các cầu thủ tham gia. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nên ta không thể biết rõ, liệu họ khắc phục được tới đâu. Nên vấn đề đó chúng ta không nên suy nghĩ và chủ quan".

Về phía tuyển Việt Nam, khi được hỏi sẽ đặt niềm tin vào những ai tối mai, BLV Quang Huy tiếp:

"Tôi đặt niềm tin vào những cầu thủ to cao và thủ môn Nguyễn Filip. Ngoài thủ môn sẽ là Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và cả Hoàng Đức nữa. Trên hàng công thì có Tiến Linh, một người khá duyên ghi bàn vào lưới Indonesia. Nói chung thì tôi kỳ vọng vào tất cả những cầu thủ kinh nghiệm trên ĐT Việt Nam. Tiếp nối một truyền thống tốt thì tôi dự đoán có thể tỷ số sẽ là 2-2".

Cũng trong ngày mai, còn có nhiều cặp đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á khác hấp dẫn với NHM Việt Nam, như Hàn Quốc vs Thái Lan, Singapore vs Trung Quốc và Iraq vs Philippines. BLV Quang Huy cho rằng ở các trận đấu này, những đội được đánh giá cao hơn là Hàn Quốc, Trung Quốc và Iraq đều sẽ thắng.

Từ lúc 09h00 hôm 15/3, VFF đã bán vé cho trận đấu ngày 26/3 trên SVĐ Mỹ Đình. Vé xem đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia có 4 mệnh giá gồm: 600.000 đồng/vé, 450.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé, 200.000 đồng/vé. Vé bán theo hình thức trực tuyến đến 24h ngày 21/3 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.



BLV Quang Huy