BLV Quang Huy: Indonesia mạnh đấy, nhưng tranh nhất nhì với Việt Nam vẫn là Thái Lan thôi!

AFF Cup 2026 đang trong giai đoạn đầu của vòng bảng nhưng BLV Quang Huy đã sớm nhận định rằng dù Indonesia hay Malaysia đáng gờm, địch thủ mạnh nhất của Việt Nam vẫn là Thái Lan.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

AFF Cup 2026 đang khởi đầu đầy hấp dẫn. ĐT Việt Nam mở màn với chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Vào lúc 20h00 ngày 31/7 (ngày mai) tới, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai đón tiếp Singapore tại SVĐ Mỹ Đình.

Nói về màn trình diễn qua trận đầu của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy chia sẻ: "Chúng ta có khí thế, có thần thái của một nhà vô địch. Tất nhiên, Timor Leste là đối thủ yếu. Tuyển Việt Nam nhập cuộc với sự tôn trọng đối thủ, mặc dù ai cũng biết là chúng ta sẽ thắng. Đa phần mọi người dự đoán là 3 hoặc 4 bàn, bởi vì cũng có một chút gì đó cảnh giác. Timor Leste nghe đâu cũng nhập tịch một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Đấy cũng là một tham số, và ở trận đấu đầu tiên thì thắng 3-0 hoặc 4-0 cũng là được rồi.

Tuy nhiên, chúng ta lại thắng đến 7-0. Tỷ số 7-0 là ngoài sức tưởng tượng. Trong chương trình Nhà vô địch, người dự đoán mạnh dạn nhất cũng chỉ là 5-0 thôi. Cuối cùng, chúng ta thắng 7-0. Tôi cho rằng bên cạnh khí thế của một nhà vô địch thì chúng ta còn có cả những nét mới mẻ.

Ở kỳ Asian Cup gần nhất, chúng ta vô địch với sự chói sáng của Xuân Son. Nhưng bây giờ, Đình Bắc và Hoàng Hên là những người có thể chia lửa rất tốt, mỗi người một vẻ. Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên có cú đúp, cả hai đều chơi rất hay.

Còn Xuân Son thì chúng ta vẫn có cảm giác là anh chưa trở lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, cái may là chúng ta lại có những điểm tựa khác. Chứ nếu cứ chỉ trông vào Son thì có thể sẽ nguy hiểm. Với Việt Nam ở thời điểm này, tôi nghĩ Đình Bắc là cầu thủ vẫn chứng tỏ được những điều rất đặc biệt của anh ấy. Và tôi cho rằng anh vẫn còn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Với Hoàng Hên thì anh không còn trẻ, nhưng vẫn có những nét rất đặc biệt, đúng chất một nghệ sĩ sân cỏ gốc Brazil. Cái kèo trái của anh rất hay và phải nói rằng những pha xử lý của anh rất đặc biệt. Bàn thắng mở tỷ số bằng cú đá cận chân của anh là một tình huống không hề đơn giản, nhưng anh đã làm được.

Tôi nghĩ hàng công của chúng ta hiện nay chơi rất phong phú và hoàn toàn có thể tạo ra một lối chơi cởi mở, mang tính áp đặt và quyến rũ hơn rất nhiều so với thời điểm chúng ta vô địch hơn một năm trước".

Đình Bắc là cầu thủ hiếm có, vững suất đá chính ở ĐT Việt Nam!

Đặc biệt, trong khả năng tấn công vũ bão của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy hết lời ca ngợi Đình Bắc - một cầu thủ nổi nhưng tỏa sáng thậm chí còn hơn cả 2 cầu thủ nhập tịch là Hoàng Hên và Xuân Son.

"Từng có nhiều tranh cãi về Đình Bắc nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cậu ấy là nhân tài nhiều chục năm bóng đá Việt Nam mới có, bởi vì Đình Bắc có nhiều thuận lợi.

Sau những va vấp cách đây 2 năm, gần đây Đình Bắc được thi đấu trong một môi trường rất tốt là CLB Công An Hà Nội, một tập thể có nhiều đồng đội giỏi và luôn đặt ra những mục tiêu cao. Điều đó giúp anh tiếp tục phấn đấu, tiếp tục được rèn giũa trong một môi trường mà bản thân luôn phải nỗ lực để nâng tầm mình lên.

Một điểm nữa là Đình Bắc vừa có phẩm chất của một quái kiệt, lại vừa là một cầu thủ có thể hình tốt. Anh cao 1,80 m. Nói thật, tiền đạo Việt Nam cao 1,80 m thường có lợi thế về càn lướt, thể hình và va chạm, nhưng lại không quá khéo léo. Thế nhưng Đình Bắc lại vừa sở hữu phẩm chất của một quái kiệt, vừa là cầu thủ to cao, sẵn sàng va chạm, sẵn sàng tranh chấp bóng bổng cũng như làm tường. Vì thế, tôi nghĩ anh ấy có rất nhiều thuận lợi để vươn tới một tầm cao mới.

Văn Quyến trước đây cũng là một cầu thủ quái kiệt. Chỉ tiếc là sau một vài năm, anh ấy gặp phải sự cố và khi trở lại thì không còn được như trước nữa. Tôi nghĩ bóng đá thời bấy giờ, cầu thủ cũng chịu nhiều thiệt thòi.

Hơn 20 năm đã trôi qua rồi. Đến bây giờ, lứa cầu thủ của Đình Bắc đang có rất nhiều thuận lợi. Khi đã bắt nhịp được với cuộc chơi, khi đã vào guồng rồi thì cứ thế mà tiến lên thôi. Tôi hy vọng cầu thủ này sẽ không còn gặp phải những gập ghềnh như trước nữa".

Trước Timor Leste, cầu thủ nhập tịch Tài Lộc chấn thương nên không được đăng ký thi đấu. Đình Bắc đá bộ 3 tấn công cùng Xuân Son (giữa) và Hoàng Hên (phải). Giờ đây khi Tài Lộc trở lại, nhiều người tự hỏi liệu Đình Bắc có tiếp tục được đá chính, liệu Đình Bắc có phải mảnh ghép trong hàng công mạnh nhất của ĐTVN không hay sẽ bị thay bởi Tài Lộc.

Về vấn đề này, BLV Quang Huy tiếp: "Đây là câu hỏi rất hay. Tôi cũng đã xem kỹ đội hình xuất phát của Việt Nam trước Timor Leste. Với ba mũi tấn công là Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc thì nhiều người đặt ra câu hỏi: đây có phải là bộ ba hay nhất không? Bởi vì về lý thuyết, một cầu thủ nhập tịch như Tài Lộc có thể tốt hơn Đình Bắc chăng?

Nhưng tôi xem kỹ và cảm nhận rằng bộ ba vừa rồi chính là tốt nhất. Tài Lộc, kể cả khi được đá ngay từ đầu cùng với Hoàng Hên và Xuân Son, thì cũng chưa chắc đã tốt bằng bộ ba này.

Đình Bắc đá lệch bên trái, còn Hoàng Hên lệch sang bên phải để phát huy những pha đi bóng rồi quặt vào bằng chân trái của anh ấy. Xuân Son thì chơi ở vị trí trung phong.

Nếu để Tài Lộc đá chính cùng với Xuân Son và Hoàng Hên thì về lý thuyết thôi, có thể chưa chắc đã tốt. Bởi vì cần phải có sự phân vai rất rõ ràng. Nếu không, Tài Lộc và Hoàng Hên có thể giẫm chân nhau do cách chơi khá giống nhau.

Thành ra, đến thời điểm này tôi vẫn cho rằng Đình Bắc là một trong ba mũi tấn công cùng với Xuân Son và Hoàng Hên, và đó vẫn là phương án hợp lý nhất.

Còn khi trận đấu diễn ra được một quãng thời gian, vì lý do thể lực hoặc vì cần tạo ra sự khác biệt ở một khu vực nào đó, cần khoét vào điểm yếu nào của đối phương thì việc thay người sẽ tính sau. Nhưng ở đội hình xuất phát, Đình Bắc vẫn xứng đáng có mặt".

Quang Hải - Hoàng Đức vẫn "cân" được các đối thủ cần va chạm mạnh!

Bên cạnh hàng công, vấn đề ở hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam cũng gây chú ý. Bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức đã chơi tốt trước Timor Leste nhưng liệu khi gặp các đối thủ mạnh hơn như Singapore, Indonesia, chúng ta có cần thêm tiền vệ có khả năng va đập, thu hồi bóng tốt như Doãn Ngọc Tân - cái tên thiếu vắng lần này?

BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Ngọc Tân không thi đấu ở giải lần này. Trong danh sách hiện tại, tôi thấy có một người có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trụ thay cho Ngọc Tân, đó là Lê Phạm Thành Long.

Thành Long thực ra là một tiền vệ có thể chơi cao hơn, nhưng anh ấy cũng có thể đá tiền vệ trụ theo kiểu của Ngọc Tân.

Ở trận gặp Timor Leste, do đối thủ yếu nên chúng ta cũng có thể hình dung cặp Quang Hải và Hoàng Đức sẽ xuất phát. Nhưng đúng là tôi vẫn thích ở giữa sân có một cầu thủ kiểu như Ngọc Tân, người có thể va chạm, tranh chấp và khiến đối phương phải ngán ngại. Gặp những đối thủ mạnh, có thể chúng ta sẽ cần mẫu cầu thủ như vậy. Nhưng Ngọc Tân lại không có mặt.

Đây sẽ là bài toán mà có lẽ ở những trận đấu tới, khi HLV Kim Sang-sik sử dụng nhân sự, chúng ta mới có câu trả lời. Bởi vì chúng ta đều biết ông Kim có cách dùng người rất đặc biệt. Mỗi trận đấu, ông đều có thể tạo ra bất ngờ, nhưng sau cùng thì những lựa chọn của ông đều có lý do.

Trước mắt, tôi cho rằng ở giải đấu năm nay, cảm giác của tôi là khi gặp các đội mạnh, cặp tiền vệ trung tâm vẫn sẽ là Quang Hải và Hoàng Đức.

Bởi vì bên cạnh khả năng tổ chức và kiến tạo mà chúng ta đều biết, hai cầu thủ này còn có thể cầm nhịp lối chơi. Khi gặp những đối thủ chơi quyết liệt, giàu thể lực và pressing mạnh, họ có khả năng thoát pressing, biết cách thử thách sự kiên nhẫn của đối phương, làm đối thủ nản lòng bằng những pha ban bật, phối hợp và giữ nhịp trận đấu. Đó là cách họ có thể làm chủ khu trung tuyến, thay vì dựa vào sức mạnh cơ bắp.

Rồi ở một thời điểm nào đó, Lê Phạm Thành Long cũng có thể được tung vào sân. Nhưng tôi vẫn cho rằng Hoàng Đức và Quang Hải sẽ là cặp tiền vệ trung tâm chủ lực.

Công thức của đội tuyển sẽ khác so với lần trước, khi Hoàng Đức và Ngọc Tân thường đá chính còn Quang Hải nhiều thời điểm phải dự bị. Có thể năm nay, Quang Hải và Hoàng Đức sẽ là hai người đá chính nhiều hơn, còn Thành Long chỉ xuất hiện ở một số thời điểm.

Bởi vì Quang Hải gần đây cũng đã chín chắn hơn và có thể đảm đương nhiều vai trò đa dạng ở hàng tiền vệ".

Ở dưới hàng hậu vệ, Văn Hậu từng là siêu sao leo biên trái của Việt Nam, lên công về thủ nhịp nhàng. Nhưng trước Timor Leste, anh chỉ đá trung vệ lệch trái. BLV Quang Huy nói:

"Vâng. Thực ra Văn Hậu đã từng đá trung vệ lệch trái nhiều rồi, mặc dù trước đây chúng ta biết anh ấy chơi ở vị trí hậu vệ trái nhiều hơn.

Lúc này, với nhân sự của tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy rất yên tâm khi Văn Hậu đá trung vệ lệch trái. Bởi vì anh ấy mới trở lại sau chấn thương. Nếu phải lên công về thủ liên tục theo đúng vai trò của một hậu vệ biên thì có thể sẽ gặp những rủi ro nhất định.

Khi chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, khả năng đọc tình huống tốt cùng chiều cao lý tưởng giúp Văn Hậu phát huy thế mạnh trong các pha không chiến và xử lý bóng bổng.

Đồng thời, khi có cơ hội, anh ấy vẫn có thể tạo ra những tình huống chồng biên cùng với Văn Vĩ hoặc Phan Tuấn Tài. Đó là cách vận hành mà đến thời điểm này tôi thấy khá suôn sẻ và cũng phù hợp với Văn Hậu hơn".

Indonesia mạnh nhưng Thái Lan mới là đối thủ tranh vô địch với Việt Nam

Tại bảng A, Indonesia được đánh giá là kình địch mạnh nhất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng dù Indonesia mạnh, Thái Lan rồi mới là địch thủ chính của chúng ta trong nhiệm vụ bảo vệ ngai vương:

"Tôi nghĩ Indonesia vẫn phải nằm trong top 4 ứng viên vô địch. Tức là ở bảng đấu của chúng ta, họ vẫn là đội cạnh tranh ngôi đầu bảng với Việt Nam.

Singapore vừa rồi cũng thắng cả hai trận ra quân. Thế nhưng tôi vẫn thấy Indonesia, kể cả khi gạt bỏ những cầu thủ nhập tịch tốt nhất của mình, vẫn là đối thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam.

Đặc biệt, khi gặp Việt Nam ở vòng bảng thì họ sẽ được chơi trên sân nhà. Việt Nam đá với Singapore trên sân của chúng ta, sau đó sẽ sang Indonesia thi đấu trên sân của họ.

Thành ra, tôi nghĩ Indonesia vẫn sẽ là đội cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Gần như đội nào thắng ở trận đấu đó thì sẽ có nhiều cơ hội đứng đầu bảng.

Thái Lan thì khác. Ý tôi là Indonesia vẫn nằm trong top 4, tức là ở bảng đấu của chúng ta, họ sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam.

Còn nhìn rộng ra cả giải đấu thì tôi vẫn cho rằng Thái Lan và Việt Nam sẽ là hai đội cạnh tranh ngôi nhất, nhì.

Mặc dù Thái Lan thắng 5-0 ở trận vừa rồi mới chỉ là trận mở màn, nhưng tôi đã có cảm nhận rằng họ sẽ đứng đầu bảng đấu của mình.

Nói cách khác, trận Việt Nam gặp Indonesia sẽ rất quan trọng, bởi đó nhiều khả năng là trận quyết định ngôi nhất bảng. Nhìn xa hơn, để tránh phải gặp Thái Lan ở bán kết thì có thể chúng ta sẽ phải đánh bại chính Indonesia ngay trên sân của họ, bởi Thái Lan ở bảng đấu bên kia nhiều khả năng sẽ dẫn đầu.

Mới chỉ là một trận đấu đầu tiên, gặp Lào trên sân của Lào thôi, nhưng qua những gì đã thể hiện, tôi nghĩ ở bảng đấu đó sẽ rất khó có đội nào vượt qua được Thái Lan".

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