BLV Quang Huy: HLV Kim Sang-sik đã có phương án rồi, sẽ dành một "bom tấn" cho Malaysia!

Theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang-sik có thể bê nguyên đội hình từng thắng Indonesia để đấu Malaysia, trừ một vị trí quan trọng có thể bị thay thế bằng một "bom tấn".

Lúc 20h00 ngày 16/8, ĐT Việt Nam sẽ đá lượt đi Bán kết AFF Cup 2026 trên sân Malaysia. Một trong các câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này là liệu HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình nào trên sân khách. Bởi ông Kim đã nhiều lần biến ảo đội hình rất xuất sắc, khiến các đối thủ bất ngờ và giành chiến thắng ấn tượng.

Nhận định về điều này, BLV Quang Huy chia sẻ trên VTV: "Tôi nghĩ là thay đổi, nếu có, sẽ nhằm vào hàng công bởi vì chúng ta có hỏa lực phong phú. Hàng công sẽ có những xáo trộn khi cần để khiến đối phương bị bất ngờ.

Chúng ta trước hết hướng đến trận lượt đi gặp Malaysia ở sân khách, thì tôi cũng sẽ dựa vào bộ khung khi chúng ta đá với Indonesia cũng ở sân khách. Một trận đấu rất thành công.

Đấy là trận đấu mà trong cầu môn vẫn là thủ môn Lê Giang. Ba trung vệ là Phạm Xuân Mạnh, Thành Trung và Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh thay cho Văn Hậu từ trận đó. Hai cánh là Văn Vĩ và Trương Tiến Anh. Ở giữa sân là Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long. Phía trên là Đình Bắc, Tài Lộc và Hai Long. Đội hình xuất phát của chúng ta khi đá ở Indonesia là như vậy.

Chúng ta đã có một trận đấu giòn giã, tưng bừng. Gặp Campuchia thì là một bước đệm ở vòng bảng thôi. Tôi nghĩ là những gì diễn ra ở trận đấu Campuchia không phải là tiêu biểu.

Thế thì bây giờ nhìn vào đội hình xuất phát khi chúng ta đá với Indonesia, thì liệu gặp Malaysia cũng ở sân khách có thay đổi gì không? Về bộ khung ở phía dưới, tôi nghĩ là có thể không. Ông Kim dường như đã tìm ra những vị trí ưng ý rồi.

Vấn đề là phía trên thế nào và đừng quên rằng là thế này nhé, một trận đấu bóng đá hiện nay được thay năm cầu thủ, thành ra là dù thế nào thì có thể đến hết trận, ông vẫn lôi hết hỏa lực của mình vào.

Nguyễn Xuân Son có thể đá chính trước Malaysia?

Thế thì bộ ba khi gặp Indonesia ở sân của họ, chúng ta thấy có Tài Lộc, có Đình Bắc và Hai Long, sẽ thay những ai ở trận đấu tới? Đình Bắc, tôi nghĩ là vẫn sẽ đá. Đình Bắc vẫn sẽ đá trên đất Malaysia. Hai Long, Tài Lộc, tôi nghĩ là có thể có một sự thay đổi thôi.

Tất nhiên, ở đây chúng ta gọi là đoán thôi mà. Chứ còn ý của ông Kim mà chúng ta đoán được thì khéo đối phương đoán được, có khi lại không hay. Ở đây hoàn toàn là suy đoán cá nhân thôi.

Đình Bắc, Hai Long và Tài Lộc. Ai sẽ không đá và ai sẽ thay đây? Đình Bắc đang cái nhịp này, tôi vẫn thích cậu ấy thi đấu. Hai Long thì là mẫu cầu thủ cần mẫn. Có Hai Long, chúng ta sẽ có sự pha trộn. Lúc thì đá ba tiền vệ, lúc thì đá hai tiền vệ. Hai Long dâng lên có thể là một trong ba mũi công, cũng có thể là rút xuống đá cùng với Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long.

Nên tôi cho rằng trận đấu này có thể Đình Bắc vẫn đá này. Hai Long, tôi vẫn thích cách đá của cậu ấy và có thể Xuân Son đá chính thay cho Tài Lộc. Đấy là cái dự đoán của tôi. Xuân Son thay cho Tài Lộc, chỉ có một sự thay đổi thôi.

Tóm lại đội hinh có thể là Lê Giang này, Bùi Hoàng Việt Anh này, Thành Trung này, Xuân Mạnh này, Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Xuân Son, Hai Long, Đình Bắc".

Một trong các cầu thủ Việt Nam gây tranh cãi thời gian qua là siêu sao Quang Hải, khi anh chưa thật sự thể hiện được vai trò ở AFF Cup 2026. Thậm chí đã có những nhận định cho rằng, thời của Quang Hải đã qua. Về ngôi sao này, BLV Quang Huy chia sẻ:

“Đầu tiên tôi nói luôn, chúng ta cho rằng Quang Hải hết thời là không đúng đâu và cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Anh vẫn là cầu thủ hay nhất V.League. Tất nhiên là ở đội Công an Hà Nội, anh được hưởng lợi nhiều, có những tiền vệ quét xung quanh anh ấy và đồng đội trên hàng công cũng rất sắc bén. Thế nhưng về đội tuyển thì có thể là không có cái bệ đỡ như ở câu lạc bộ. Tuy nhiên dù thế nào, Quang Hải vẫn là cầu thủ giỏi.

Có thể giờ đây những gì thăng hoa như chúng ta thấy vài năm trước, đặc biệt là trong chiến tích ở Thường Châu không còn thường xuyên xuất hiện. Thường Châu thì gặp đội trẻ với nhau, nó cũng dễ thăng hoa. Có thể là những khoảnh khắc tạo ra sự sung sướng, cảm xúc đặc biệt giờ không như trước. Nhưng Quang Hải vẫn là cầu thủ tốt.

Quang Hải dự bị ở AFF Cup 2026 nhưng không có nghĩa là đã hết thời.

Và thực ra chúng ta cũng biết AFF Cup trước thì Quang Hải hay dự bị, nhưng mà khi vào sân thì vẫn phát tiết những khả năng của mình. Hoàng Đức đá với Ngọc Tân ở AFF Cup trước. Bây giờ Ngọc Tân không còn nữa. Lúc đầu giải thì HLV Kim Sang-sik có sự cân nhắc để Quang Hải vào đá. Đến lúc Thành Long chính thức bước ra ánh sáng ở cấp đội tuyển thì có thể Thành Long và Hoàng Đức là những cầu thủ được lựa chọn đá cùng với nhau.

Tôi cho rằng Quang Hải lúc này có thể là dự bị hoặc đá luôn với Hoàng Đức cũng hợp lý. Tất nhiên Thành Long, Hoàng Đức có vẻ như là một cặp rất hay. Thành Long đã thay vị trí của Ngọc Tân và đến lúc này anh ấy chơi tốt thì tôi nghĩ là nên bố trí như vậy.

Và chúng ta cũng hiểu là bóng đá thế giới luôn có những trường hợp mà cả hai người đều tài năng nhưng lại không đá với nhau được. Điển hình trước đây là đội tuyển Đức có Wolfgang Overath và Günter Netzer đều là những tiền vệ rất hay nhưng họ không đá cùng với nhau được mà luân phiên.

Thế thì trong trường hợp này, tôi nghĩ Quang Hải dự bị là hợp lý. Nhưng mà tôi tuyệt đối không đồng tình và tôi nghĩ là không nên có suy nghĩ rằng Quang Hải hết thời. Tôi vẫn tin rằng là kể cả không đá chính, anh ấy vào sân ở một thời điểm nào đó vẫn có thể làm nên những điều đặc biệt".