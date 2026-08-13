BLV Quang Huy: "Đình Bắc hội tụ tố chất của cả Văn Quyến và Công Vinh"

BLV Quang Huy cho rằng Đình Bắc sở hữu những phẩm chất nổi bật của cả Văn Quyến lẫn Công Vinh, đồng thời kỳ vọng tiền đạo trẻ sẽ có sự nghiệp trọn vẹn.

Khác với dự đoán của không ít người rằng tại AFF Cup 2026, những ngôi sao nổi bật nhất ĐTVN hẳn phải là cầu thủ nhập tịch. Tới lúc này, chính Đình Bắc - một ngôi sao nội, đang tỏa sáng rực rỡ nhất ở hàng công ĐTQG. Anh thậm chí đã ghi tới 5 bàn thắng để dẫn đầu danh sách đua Vua phá lưới của giải.

Trong sự chú ý đổ dồn về Đình Bắc, đã có những sự so sánh anh với 2 huyền thoại bóng đá Việt Nam, Công Vinh và Văn Quyến, đặc biệt khi họ đều tới từ Nghệ An. Trước quan điểm này, BLV Quang Huy nói trên sóng VTV:

"Bản thân tôi cách đây khoảng một năm đã từng có bình luận rằng cách đá của Đình Bắc có những ưu điểm của cả Công Vinh và Văn Quyến. Thật ngẫu nhiên khi họ đều là những cầu thủ của xứ Nghệ, những người con của Nghệ An. Ở đội Sông Lam trước đây thì Văn Quyến là đàn anh của Công Vinh. Cả hai đều là những cầu thủ đã tạo dựng được tên tuổi.

Công Vinh là một cầu thủ mà với nhiều người là trọn vẹn đấy. Nhưng bản thân tôi bây giờ nghĩ lại thì thấy rằng vẫn tiếc cho cả hai.

Đến Đình Bắc thì là người tôi nghĩ rằng hội tụ những tố chất của cả Văn Quyến và Công Vinh. Với Văn Quyến là những khoảnh khắc bùng nổ, độc đáo, có thể nói là không ai lặp lại những tình huống đấy như Văn Quyến cả. Còn Công Vinh là một tấm gương khổ luyện, kiên trì. Khi mà Văn Quyến không còn ở đỉnh cao được nữa thì Công Vinh đã nổi lên và nắm bắt được cơ hội”.

Đình Bắc là cầu thủ hiếm có của bóng đá Việt Nam.

Nhắc đến Công Vinh, BLV Quang Huy cho rằng sự nghiệp của cựu tiền đạo này vẫn để lại một chút tiếc nuối ở góc độ chuyên môn, đặc biệt liên quan đến chấn thương.

"Công Vinh thực ra khi mới về với câu lạc bộ Hà Nội T&T, anh ấy bị chấn thương và sau khi chấn thương thì Công Vinh không trở lại những cú bật vọt và bứt phá như trước. Công Vinh là cầu thủ thông minh, rất cầu tiến. Anh ấy không còn khả năng bật vọt như trước, thành ra đá tư duy nhiều, đá chiến thuật và chọn vị trí thì Công Vinh vẫn hay, vẫn là người đóng góp nhiều, nhưng mà tôi vẫn tiếc cho cái chấn thương đó”.

Ở chiều ngược lại, khi nói về Văn Quyến, BLV Quang Huy nhấn mạnh những phẩm chất đặc biệt từng giúp tiền đạo xứ Nghệ trở thành một hiện tượng của bóng đá Việt Nam, đồng thời nhìn lại những bước ngoặt khiến sự nghiệp của anh không thể kéo dài như kỳ vọng.

"Văn Quyến là cầu thủ xuất chúng, cầu thủ đặc biệt, theo cái kiểu mà thế hệ tôi vẫn gọi là giống như Maradona của Việt Nam đấy. Một cầu thủ có tài nhưng mà cũng có những lúc anh ấy không giữ được sự thăng bằng. Tôi đã theo anh ấy, đã tường thuật các trận đấu ở U16 châu Á năm 2000. Thế rồi sau đó anh tham gia SEA Games rất sớm, được gọi vào đội tuyển SEA Games 2003 tại Việt Nam, anh bừng sáng. Rồi năm 2005 đã xảy ra sự cố, và sau đó thì Văn Quyến có cơ hội trở lại nhưng mà không được như trước nữa. Một thời gian cống hiến ngắn ngủi thôi.

Tuy nhiên, Văn Quyến cũng là một hiện tượng độc đáo và đến bây giờ xem lại những tình huống ghi bàn của anh ấy vẫn là một cái gì đó độc đáo và phải nói là có một không hai. Thật tiếc cho một sự nghiệp ngắn như vậy”.

Văn Quyến tài hoa nhưng sự nghiệp lại quá ngắn ngủi.

Trong khi đó, Công Vinh lại có một hành trình khác. Theo BLV Quang Huy, cựu tiền đạo này đã biết nắm bắt cơ hội, đạt được nhiều thành công và có cuộc sống trọn vẹn, nhưng những ảnh hưởng từ chấn thương vẫn là điều khiến ông tiếc nuối.

“Công Vinh thì đấy, anh ấy là một người rất thành đạt và sau này thì luôn luôn nắm bắt được những cơ hội của mình, có được nhiều danh hiệu. Cuộc sống thì cũng rất sung túc và trọn vẹn. Thế nhưng ở góc độ chuyên môn, tôi vẫn tiếc cho cái chấn thương của anh ấy. Tôi vẫn thích thấy một Công Vinh chín muồi kinh nghiệm mà vẫn có thể có những cái bứt phá, rồi là những cái kiểu bắt tốc độ vọt đi. Lúc bấy giờ tôi từng so sánh anh ấy với Arjen Robben, những pha bứt tốc phản công tuyệt vời nhưng rồi chấn thương thì không thể duy trì được nữa”.

Chấn thương ảnh hưởng nhiều tới Lê Công Vinh.

Trở lại với Đình Bắc, BLV Quang Huy cho rằng tiền đạo trẻ đang sở hữu nhiều phẩm chất mà anh đánh giá là đặc biệt, từ thể hình, sức mạnh đến tốc độ. Những va vấp trước đây cũng được nhìn nhận như một phần trong quá trình trưởng thành của cầu thủ này.

"Trở lại với Đình Bắc, quả thật cầu thủ này tôi đã hơn một lần bình luận rằng có những tố chất, những hội tụ ưu điểm mà chưa tiền đạo Việt Nam nào có được. Thể hình tốt, sức mạnh, tốc độ. Sau những va vấp thì gần đây cậu ấy cũng đã rất cầu tiến và cũng trưởng thành rồi.

Thế thì Đình Bắc, tôi nghĩ là vẫn có thể cống hiến những điều thú vị hơn nữa. Và chúng ta vẫn đang qua từng trận đấu của AFF Cup để chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng Đình Bắc đang còn trẻ, vẫn còn một sức vươn và chúng ta vẫn chờ đợi cậu ấy những điều thú vị”.

Từ những phẩm chất hiện tại của Đình Bắc, BLV Quang Huy cũng đặt kỳ vọng vào một hành trình dài và trọn vẹn hơn cho tiền đạo này. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự cân bằng, khả năng giữ được khát vọng và tránh những chấn thương trong quá trình phát triển sự nghiệp.

“Tôi vẫn rất mong là Đình Bắc sẽ có một cái gì đấy trọn vẹn về mặt chuyên môn, không vấp phải những chấn thương, cuộc sống thì luôn thăng bằng bởi vì lên đến đỉnh cao rồi nó nhiều cám dỗ lắm và chúng ta biết rồi, trên cao thì lộng gió mà, bao giờ cũng gió mạnh!

Nhưng mà làm sao để thăng bằng và có cái may mắn trong sự nghiệp, không bị chấn thương, ở những môi trường thật là tốt để luôn luôn có độ cầu tiến. Kể cả đá ở câu lạc bộ nào đi chăng nữa thì cũng có khát vọng chiến thắng thì sự nghiệp cậu ấy sẽ còn vươn cao và vươn xa nữa”.

Theo lịch, ĐT Việt Nam cùng Đình Bắc sẽ thi đấu lượt đi Bán kết AFF Cup 2026 trên sân Malaysia lúc 20h00 ngày 16/8 tới.