BLV Quang Huy cảnh báo ĐT Việt Nam: Quyết tâm là chưa đủ, phải dùng mưu trước Malaysia!

BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam đang ở cửa trên nhưng không được chủ quan trước Malaysia, đồng thời dự đoán thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa 1-1 ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 với Malaysia (20h00 hôm nay) trong tâm thế của đội được đánh giá cao hơn. Phong độ sân khách ấn tượng, chất lượng đội hình cùng màn trình diễn thuyết phục trước Indonesia giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở để tự tin.

Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, chính sự vượt trội ấy có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý chủ quan. Điều ông chờ đợi không chỉ là một đội tuyển chơi quyết tâm, mà còn phải biết thay đổi, tạo bất ngờ và đặc biệt là giữ được cái đầu lạnh trước những tình huống có thể khiến trận đấu đi chệch khỏi tính toán.

Đồ thị phong độ của Việt Nam chưa thực sự ổn định

Nhìn lại hành trình của Việt Nam tại AFF Cup 2026, BLV Quang Huy cho rằng đội tuyển đang trải qua một diễn biến khá đặc biệt. Có những trận đấu Việt Nam chơi rất tốt, nhưng sau đó lại xuất hiện những khoảng chững bất ngờ.

"Đúng là như vậy. Chúng ta đang đi theo một đồ thị khá đặc biệt. Ở trận đấu đầu tiên gặp Timor-Leste, chúng ta đá tốt. Sau đó, đang có một đà như vậy thì lại bị Singapore cầm hòa 0-0trên sân Mỹ Đình, rất thất vọng. Chúng ta bước vào trận gặp Indonesia tại xứ sở Vạn đảo với nhiều áp lực và thậm chí bị xếp vào cửa dưới. Nhưng rồi Việt Nam lại bất ngờ giành chiến thắng giòn giã 3-0, rất thuyết phục", BLV Quang Huy phân tích.

Theo ông, vấn đề tiếp tục xuất hiện ở trận đấu với Campuchia. Việt Nam vẫn giành chiến thắng nhưng không thể hiện được sự áp đảo xuyên suốt như kỳ vọng.

"Chúng ta có một nhịp chơi tốt khi gặp Timor-Leste, rồi hòa Singapore trên sân nhà, đá sân khách tốt nhưng khi trở về sân nhà gặp Campuchia thì lại không chơi được như mong đợi. Chúng ta vẫn thắng Campuchia, nhưng đã có những thời điểm bế tắc và phải đến những phút cuối mới giải quyết được trận đấu (3-1)", BLV Quang Huy nói.

Chính vì thế, theo BLV Quang Huy, sự chủ động của Việt Nam trước Malaysia không thể chỉ nằm ở tinh thần chiến đấu.

"Sự chủ động ở đây, tôi nghĩ tất nhiên cầu thủ vào sân luôn muốn thắng và có quyết tâm, nhưng trước từng đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có sự động não nhất định. Tôi vẫn muốn Việt Nam qua từng trận đấu phải có sự thay đổi", ông nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục tạo bất ngờ

Một trong những ví dụ được BLV Quang Huy nhắc lại là trận hòa Singapore. Theo ông, việc Việt Nam sử dụng nguyên đội hình từng đá với Timor-Leste đã giúp đối thủ có thêm cơ sở để bắt bài.

"Thực ra, ở trận hòa Singapore, một phần là do HLV Gavin đã bắt bài Việt Nam. HLV Kim Sang-sik không thay bất cứ cầu thủ nào so với trận gặp Timor-Leste. Tôi hơi bất ngờ khi Việt Nam không thay đổi nhân sự. Thành ra, một đội hình được giữ nguyên như vậy khiến đối phương có cơ sở để bắt bài", BLV Quang Huy nhận định.

Câu chuyện hoàn toàn khác diễn ra khi Việt Nam làm khách trước Indonesia. Đội chủ nhà đã chờ đợi những quân bài quen thuộc của Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang-sik lại tạo ra bất ngờ ngay từ đội hình xuất phát.

"Đến khi gặp Indonesia, chúng ta thay một số cầu thủ trong đội hình xuất phát. Indonesia chờ đợi Việt Nam có Quang Hải, Hoàng Hên, Xuân Son, nhưng bộ ba này lại không đá chính. Đội bạn phần nào bất ngờ trước cả lối chơi lẫn con người của Việt Nam. Thành ra, chúng ta đã giành chiến thắng", BLV Quang Huy nói.

Đó cũng chính là điều ông muốn nhìn thấy ở trận bán kết với Malaysia.

"Trong bối cảnh hiện tại, thành tích gần đây của Việt Nam trên sân khách là rất thuyết phục. Nhưng tôi vẫn mong muốn sự thận trọng không chỉ thể hiện bằng quyết tâm hay sức lực thi đấu, mà còn phải nằm ở mưu lược. Qua từng trận đấu, chúng ta phải có những điểm khác biệt để đối phương không thể lường trước", BLV Quang Huy chia sẻ.

Ông kỳ vọng HLV Kim Sang-sik tiếp tục tạo ra những điều chỉnh đủ để Malaysia bất ngờ ngay trên sân nhà.

"Hy vọng Việt Nam sẽ có những thay đổi, những điều chỉnh khiến Malaysia bất ngờ ngay trên sân nhà của họ ví dụ Xuân Son thay cho Tài Lộc. Chắc chắn chúng ta không được chủ quan và cần có sự sáng tạo trong cách chơi, đồng thời tạo ra những yếu tố bất ngờ trước đối thủ", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Nỗi đau năm 2014 vẫn là bài học cảnh giác

Việt Nam chưa từng thắng Malaysia ở bán kết AFF Cup, trong khi ký ức về cuộc đối đầu tại bán kết năm 2014 vẫn còn nguyên. Khi đó, Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi nhưng lại để thua ngược 2-4 tại Mỹ Đình và lỡ cơ hội vào chung kết. BLV Quang Huy thừa nhận đây vẫn là một thất bại khiến ông tiếc nuối.

"Thực sự, trận bán kết năm 2014 đến bây giờ nghĩ lại, dưới thời HLV Miura, tôi vẫn cảm thấy rất bực mình. Chúng ta có lợi thế khi thắng trên sân Malaysia, nhưng ở Mỹ Đình lúc bấy giờ, trong một trận đấu diễn ra giữa mùa đông lạnh giá, chúng ta đã không giữ được cái đầu lạnh", ông nhớ lại.

Theo BLV Quang Huy, lợi thế ở lượt đi khi ấy đã phần nào khiến Việt Nam chủ quan.

"Đội tuyển thắng ở lượt đi nên phần nào đó có sự chủ quan. Đến lượt về, chúng ta vừa hưng phấn, vừa căng cứng và tự mình mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Để rồi Việt Nam thua ngay tại Mỹ Đình và không thể vào chung kết AFF Cup 2014", BLV Quang Huy nói.

Ông cũng nhắc lại một bài học khác từ SEA Games 2009, khi U23 Việt Nam của HLV Calisto từng thắng Malaysia ở vòng bảng nhưng lại thất bại trước đối thủ này trong trận chung kết.

"Nhắc lại những câu chuyện đó để thấy rằng hiện nay, HLV trưởng Malaysia là ông Tan Cheng Hoe, người từng là học trò của ông Rajagobal, cũng hiểu rằng Việt Nam đang ở cửa trên so với Malaysia. Vì vậy, Malaysia kể cả khi đá sân nhà cũng có thể áp dụng cách chơi để thử thách sự kiên nhẫn của Việt Nam", BLV Quang Huy nhận định.

Theo ông, Malaysia có thể lựa chọn cách chơi rắn, quyết liệt để gây ức chế và làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam.

"Họ có thể chơi rắn, chơi rát, phần nào đó làm chùn chân những cầu thủ đang được kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Đó có thể là cách Malaysia thử thách chúng ta. Vì thế, bên cạnh những phương án để gây bất ngờ cho đối phương, tôi nghĩ Việt Nam cũng cần phải giữ được cái đầu lạnh", ông cảnh báo.

Hòa trên sân khách không phải kết quả tệ

Một điểm BLV Quang Huy đặc biệt lưu ý là quãng nghỉ giữa hai trận bán kết chỉ có ba ngày. Vì vậy, mọi diễn biến ở lượt đi đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới trận lượt về.

"Nói là hai trận đấu, nhưng nếu chúng ta bị dẫn trước hoặc gặp khó khăn, ức chế ở lượt đi thì điều đó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề cho trận lượt về. Giữa hai trận đấu chỉ có ba ngày nghỉ", BLV Quang Huy phân tích.

Ông cho rằng Việt Nam không nhất thiết phải bằng mọi giá giành chiến thắng tại Malaysia.

"Nếu sau lượt đi chúng ta có những ức chế nhất định và tỷ số không thuận lợi, chẳng hạn thua sát nút, thì việc triển khai trận đấu trên sân nhà cũng sẽ rất khó khăn, nhất là khi đối phương chơi với đội hình thấp và dày đặc", ông nói.

Dù vậy, BLV Quang Huy khẳng định những thất bại trong quá khứ không nên trở thành áp lực quá lớn với đội tuyển hiện tại.

"Trong trận đấu này, tôi nghĩ chuyện Việt Nam thua Malaysia từ năm 2014 đến giờ đã quá xa rồi. Đã hơn 10 năm, nên về chuyên môn, những kết quả của quá khứ không có nhiều liên hệ với hiện tại. Dù vậy, đó vẫn là một bài học để chúng ta cảnh giác", ông nhận định.

Với tương quan hiện tại, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt.

"Hiện nay, Việt Nam rõ ràng là đội cửa trên, hội tụ nhiều ưu điểm và mạnh hơn Malaysia. Nhưng chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác khi đá trên sân đối phương. Nếu gặp phải những sự khiêu khích, những tình huống va chạm hay bất lợi nào đó, chúng ta không nên nóng vội", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Và theo ông, một trận hòa tại Malaysia hoàn toàn có thể được xem là kết quả tích cực.

"Tôi cho rằng một tỷ số hòa ở lượt đi cũng không phải kết quả tệ. Hòa trên sân khách vẫn là có vốn cho trận lượt về. Quan trọng là tránh để xảy ra những tình huống khiến chúng ta nóng đầu, bởi thay vì đấu bằng mưu trí và đẳng cấp, lại biến trận đấu thành cuộc đua về sức lực và tự gây khó cho chính mình", BLV Quang Huy nói.

Xoay tua là cần thiết trước lịch thi đấu dày

Bên cạnh chiến thuật, vấn đề thể lực cũng được BLV Quang Huy đặc biệt quan tâm. Sau trận gặp Campuchia, một số cầu thủ Việt Nam cho thấy dấu hiệu xuống sức trong bối cảnh lịch thi đấu liên tục.

"Như tôi đã nói ở phần trên, tôi mong muốn HLV Kim Sang-sik có những sự thay đổi để tạo ra bất ngờ. Về cơ bản, đường hướng thi đấu cũng như những quân bài chủ chốt có lẽ vẫn là những cầu thủ đã chơi và giúp Việt Nam thắng Indonesia trên sân khách", BLV Quang Huy cho biết.

Tuy nhiên, ông cho rằng ngay cả khi giữ lại bộ khung chính, HLV Kim Sang-sik vẫn nên có những điều chỉnh.

"Cách chơi đó là hợp lý khi chúng ta phải đá lượt đi với Malaysia trên sân khách. Thế nhưng, kể cả so với trận đấu tại Indonesia, tôi vẫn mong HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh nhất định để khiến đối phương bất ngờ và qua đó tạo lợi thế ở trận lượt đi", ông nói.

BLV Quang Huy cũng phân tích rằng mật độ thi đấu là một yếu tố cần tính đến khi lựa chọn đội hình.

"Chúng ta có nhiều lựa chọn về con người, nên tôi vẫn mong muốn có sự thay đổi để làm mới đội hình, tạo bất ngờ cho đối phương và cũng làm mới chính mình. Đồng thời, việc xoay tua cũng giúp giữ sức cho trận lượt về, bởi chỉ sau đó ba ngày chúng ta đã phải thi đấu tiếp", ông nhận định.

Theo BLV Quang Huy, không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ đội hình, nhưng một số vị trí hoàn toàn có thể được làm mới.

"Tất nhiên, một số vị trí thuộc trục quan trọng, nằm trong bộ khung của HLV Kim Sang-sik, có thể vẫn được giữ. Nhưng những vị trí khác thì nên có sự thay đổi", ông nói.

Trong số những cầu thủ chưa thi đấu, Ngọc Mỹ được BLV Quang Huy đánh giá là người có khả năng được trao cơ hội cao nhất.

"Trong tay HLV Kim Sang-sik hiện còn bốn cái tên chưa thi đấu một phút nào là Đinh Quang Kiệt, Ngọc Mỹ, Văn Lâm và Trung Kiên. Trong số này, Ngọc Mỹ là cầu thủ có khả năng được trao cơ hội cao nhất nếu HLV Kim Sang-sik muốn bổ sung một phương án tấn công", BLV Quang Huy phân tích.

Ông cũng đưa ra nhận định cụ thể về khả năng sử dụng những cầu thủ còn lại.

"Còn ở hàng phòng ngự, chúng ta hiện có đủ nhân sự. Văn Lâm và Trung Kiên là hai thủ môn. Nếu không có gì bất ngờ, Lê Giang vẫn sẽ bắt chính. Đinh Quang Kiệt có thể được sử dụng từ băng ghế dự bị, vào sân trong một thời điểm nào đó chứ chưa thể đá chính. Ngọc Mỹ cũng chưa phải phương án đá chính, nhưng theo tôi, đây là cầu thủ có khả năng được tung vào sân cao nhất trong bốn cái tên này", ông nói.

BLV Quang Huy dự đoán Việt Nam hòa 1-1

Dù đánh giá Việt Nam mạnh hơn Malaysia và đang có phong độ sân khách tốt, BLV Quang Huy không cho rằng đội tuyển sẽ có một trận đấu dễ dàng.

"Trận đấu này, tôi nghĩ Việt Nam từ hòa đến thắng và tôi thiên về một tỷ số hòa. Tôi dự đoán Việt Nam hòa 1-1 trên sân Malaysia", BLV Quang Huy dự đoán.

Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam sẽ trở về sân nhà với một kết quả đủ để duy trì lợi thế trước trận lượt về. Quan trọng hơn, theo những phân tích của BLV Quang Huy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chứng minh rằng đội tuyển hiện tại không chỉ mạnh hơn Malaysia về lực lượng mà còn đủ bản lĩnh để kiểm soát một trận bán kết giàu sức ép.

90 phút trên đất Malaysia vì thế sẽ là bài kiểm tra về nhiều mặt: khả năng xoay tua, sự sáng tạo trong chiến thuật, khả năng chịu sức ép và đặc biệt là bản lĩnh giữ cái đầu lạnh. Với Việt Nam, thắng bằng sức mạnh là một lợi thế, nhưng thắng bằng mưu lược mới có thể giúp đội tuyển tiến gần hơn tới trận chung kết AFF Cup 2026.