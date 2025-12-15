“Bình tĩnh, khôn khéo, Việt Nam sẽ thắng Philippines thôi!”

Lúc 15h30 hôm nay, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Philippines tại Bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Trong quá khứ, đôi bên đã không ít lần đụng độ và đa phần là những kết quả tốt cho U22 Việt Nam. Tại SEA Games 2017, Việt Nam khi đó đã thắng Philippines tới 4-0. Đến năm 2019 cũng tại SEA Games, chúng ta thắng 2-1.

Vì thế tại SEA Games 33 này, dù U22 Philippines đã tạo bất ngờ khi toàn thắng 2 trận bảng C (2-0 trước Myanmar, 1-0 trước Indonesia) nhưng BLV Quang Huy vững tin vào chiến thắng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik:

“Chúng ta cần chuẩn bị tốt về thể lực và sự tập trung. Philippines không đặc sắc nhưng có thể tạo khó khăn cho chúng ta bằng lối chơi thể lực. Chúng ta cần bình tĩnh và phát huy sự khôn khéo trong từng tình huống bóng cũng như phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng sẽ thắng thôi, có thể nhẹ nhàng 2-0.

Ở giai đoạn đầu, chúng ta nên phát huy các pha dạt ra biên, có thể là bó vào trong hoặc vào nách hàng thủ đối phương”.

Nói về Philippines, BLV Quang Huy nhận định: “Hình mẫu bóng đá Philippines mà chúng ta gặp gần đây, có những nét cơ bản không còn lạ gì cả. Thể lực họ tốt, chơi có tổ chức nhưng kĩ năng, kĩ thuật không đặc biệt, không có gì nổi bật và họ thiên về giành cơ hội chớp nhoáng thôi. Quan trọng là chúng ta cần tập trung, anh em phải đá đúng khả năng và không nóng vội”.

Với U22 Việt Nam, chúng ta trải qua 2 trận vòng bảng từ nỗi lo tới vỡ òa, khi thắng nhọc Lào 2-1, rồi thắng ấn tượng Malaysia 2-0. Theo BLV Quang Huy, đội vẫn có những vấn đề cần khắc phục: “Chủ yếu là vẫn cần dứt điểm tốt hơn nữa. Như hôm vừa rồi đấu Malaysia, tôi kỳ vọng hiệp 2 phải có thêm 1, 2 bàn nữa nhưng lại không được, bỏ lỡ nhiều. Và một điều nữa là một số vị trí vào thay người cần đá tốt hơn. Hôm gặp Malaysia, một số cầu thủ vào thay người đá làng nhàng, kém lắm. Cần xem đó là cơ hội rất quý để đá nhưng họ chưa tận dụng được”.

Về mặt cá nhân, BLV Quang Huy kỳ vọng vào Đình Bắc – cũng là cầu thủ đã chói sáng giúp U22 Việt Nam đả bại U22 Malaysia. Anh nói: “Trong thế trận này thì tôi vẫn kỳ vọng vào Đình Bắc. Trong những phạm vi hẹp, khó khăn, cậu ấy vẫn có thể làm nên chuyện”.

Cũng trong ngày hôm nay lúc 20h00, U22 Thái Lan đá Bán kết với U22 Malaysia. BLV Quang Huy cho rằng đội chủ nhà sẽ xử lý gọn ghẽ đối thủ:

“Thái Lan chủ nhà, họ sẽ thắng Malaysia thôi. Có thể là cách biệt 2 bàn giống Việt Nam. Thái Lan sẽ xử lý Malaysia gọn gàng thôi”.