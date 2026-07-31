Bình luận viên, cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng qua đời

Bình luận viên, cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng đột ngột qua đời hôm qua 30/7 ở tuổi 44.

Cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1983) từng thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội ACB. Anh qua đời hôm qua (30/7) tại nhà riêng. Đông đảo đồng nghiệp, các cầu thủ, cựu cầu thủ và người hâm mộ gửi lời tiếc thương tới Trịnh Quốc Hưng trên mạng xã hội khi biết tin buồn.

Khi còn thi đấu, Trịnh Quốc Hưng được đánh giá là mẫu cầu thủ tài hoa, có lối chơi kỹ thuật, thông minh ở vị trí tiền vệ. Năm 2005, anh chấn thương nặng trong trận gặp câu lạc bộ Cần Thơ tranh suất tham dự V.League. Chấn thương này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Trịnh Quốc Hưng, khiến anh giải nghệ vào năm 2009 khi mới 27 tuổi.

Cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng

Sau giải nghệ, Quốc Hưng chuyển sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội. Cựu tiền vệ sinh năm 1983 phụ trách huấn luyện các lứa U14 đến U17 của thành phố.

Chia tay công tác huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng chuyển sang làm bình luận viên. Anh được công chúng biết đến nhiều khi đồng hành với các giải bóng đá phong trào và hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia cũng như các chương trình phân tích chuyên môn bóng đá trên sóng truyền hình của các kênh On Sports (VTVCab).