Billiards Việt Nam chỉ còn Dương Quốc Hoàng thi đấu tại giải US Open 2025

Dương Quốc Hoàng đã vào vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất tại US Open 2025. Ảnh: MATCHROOM

Rạng sáng ngày 22-8 theo giờ Việt Nam, 2 cơ thủ còn lại của chúng ta là Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn đã thi đấu các trận loại trực tiếp quan trọng.

Dương Quốc Hoàng gặp Matt Ewards để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 10-4 trong trận tìm vé vào vòng 1/32. Ngay khi khởi đầu, Dương Quốc Hoàng đã áp đảo đối thủ rồi hoàn tất trận đấu bằng thắng lợi như dự báo.

Tại trận tiếp theo gặp Naoyuki Oi, cảm xúc thăng hoa đã nhân đôi với Dương Quốc Hoàng. Đây là cơ thủ từng thắng Dương Quốc Hoàng tại trận đầu tiên ở US Open 2025. Tuy nhiên trong trận tái đấu ở vòng 32 cơ thủ xuất sắc nhất, Dương Quốc Hoàng chơi hiệu quả hơn. Dương Quốc Hoàng không cho đối phương có cơ hội giữ thế trận mà để Naoyuki Oi phải chịu trận, chấp nhận thua với kết quả 4-10.

Chiến thắng giúp Dương Quốc Hoàng vào nhóm 16 cơ thủ xuất sắc nhất. Đối thủ tiếp theo của Dương Quốc Hoàng sẽ là người thắng trong trận Michael Baoanan và Jesus Atencio.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Tuấn đã bị loại đáng tiếc. Tại vòng 1/32, Nguyễn Anh Tuấn gặp Oscar Dominquez. Cơ thủ đối phương tận dụng những sai sót của Nguyễn Anh Tuấn để dẫn điểm 8-3 rồi kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 6-10.

Như vậy, billiards còn duy nhất Dương Quốc Hoàng tiếp tục thi đấu tại US Open 2025. Giải thuộc hệ thống World Nineball Tour thế giới và có tổng thưởng 500.000 USD. Nhà vô địch giải năm nay sẽ nhận thưởng 100.000 USD. Các trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra ngày 23.8 (theo giờ địa phương).