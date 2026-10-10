Vệt mây ngưng tụ, giới hàng không gọi là contrail, hình thành khi máy bay đi qua vùng không khí đủ lạnh và đủ ẩm. Phần lớn vệt mây tan sau ít phút, một số kéo dài hàng giờ và loang thành mây ti (cirrus).

Mây ti là loại mây cao, mảnh như nét quét chổi. Ban ngày, chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời. Ban đêm, chúng giữ lại một lượng nhiệt mà lẽ ra (khi không có chúng) sẽ thoát ra ngoài không gian.

Gates viết rằng những vệt mây kéo dài này gây ra khoảng một nửa mức tăng nhiệt độ do hàng không, và xóa được chúng thì giảm được tới 2% toàn bộ mức ấm lên toàn cầu.

Contrails.org, tổ chức phi lợi nhuận do Gates góp phần lập ra, ước tính tác động gây tăng nhiệt độ Trái Đất của vệt mây máy bay mỗi năm bằng khoảng 652 triệu tấn CO2 tương đương theo GWP-100.