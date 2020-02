Thế giới có thêm 82 người chết vì virus corona, 81 người ở Hồ Bắc, TQ đón tín hiệu tích cực khi tỉ lệ tử vong giảm

Thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cho hay trong thời gian 0h đến 24h ngày 7/2/2020, tỉnh này đã có thêm 2.841 ca xác nhận lây nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCov), trong đó riêng Vũ Hán ghi nhận 1.985 ca nhiễm mới. Toàn tỉnh có thêm 81 người chết do dịch bệnh, gồm 67 bệnh nhân ở Vũ Hán.

Như vậy, tính đến hết ngày mùng 7, tỉnh Hồ Bắc đã xác nhận 24.953 ca lây nhiễm virus corona, 699 người chết.

Tổng số người được điều trị khỏi và xuất viện là 1.115, với 298 người ra viện trong ngày 7/2.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), diễn biến dịch bệnh bắt đầu xuất hiện những tín hiệu chuyển biến tích cực, khi tỉ lệ tử vong trên toàn quốc tính đến 24h ngày 6/2/2020 đã hạ xuống dưới 2%, tỉ lệ tử vong ở tỉnh Hồ Bắc (trừ Vũ Hán) giảm xuống 1.3%, tỉ lệ tử vong tại Vũ Hán cũng giảm xuống mức 4.1%.

CCTV cho hay, nhờ Trung Quốc động viên và huy động lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực để đẩy lùi dịch bệnh tại Vũ Hán, tỉ lệ tử vong do dịch virus corona bắt đầu có chiều hướng đi xuống.

Số liệu tổng hợp báo cáo trên 31 tỉnh thành của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến 24h ngày 7/2/2020, nước này có 82 ca tử vong mới do nhiễm virus corona - gồm 81 người chết tại Hồ Bắc, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh lên 718. Tổng số người được xác nhận lây nhiễm là 34.067, trong đó số nhiễm mới được xác nhận ngày mùng 7 ít hơn 237 trường hợp so với ngày trước đó.

Hiện số người tử vong do virus corona trên thế giới là 720 người - gồm 1 trường hợp người Vũ Hán tử vong ở Philippines và 1 người tại Hồng Kông.