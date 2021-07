Sáng nay, thêm 1.438 ca COVID-19, riêng TP.HCM là 1.071 ca. Truy nã tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa

Tối 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự.

Bị can Nguyễn Kim An trốn ngày 13-7-2021, chỗ ở trước khi trốn là Trại tạm giam Chí Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kim An.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã xin báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Bấm link để đọc thông tin chi tiết: