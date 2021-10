Một khu phố phát hiện 20 người dương tính SARS-CoV-2; tỉnh nào vừa quyết định ''mở toang cửa'' cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại?

Tối 5/10, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, đối tượng phát tán đoạn clip ghi âm cuộc điện thoại lên mạng xã hội được cho là của "Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói chuyện với cựu Bí thư tỉnh An Giang" vào ngày 3/10 là Hoàng Văn Dũng (42 tuổi), chủ trang Facebook "Hoàng Dũng."

Hoàng Văn Dũng hiện sống ở nước ngoài.

Hoàng Văn Dũng, chủ trang Facebook Hoàng Dũng hiện đang ở nước ngoài. (Ảnh: Công an An Giang cung cấp)

Thời gian qua, đối tượng chuyên sử dụng tài khoản Facebook "Hoàng Dũng" để đăng tải các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước.

Bước đầu, Công an tỉnh An Giang đã xác định được Hoàng Văn Dũng chính là đối tượng thực hiện việc cắt, ghép đoạn ghi âm, rồi đăng tải đầu tiên lên trang Facebook "Hoàng Dũng."

Công an tỉnh An Giang đã xác định file ghi âm do Facebook "Hoàng Dũng" đăng tải đã bị cắt ghép và các nội dung bình luận trên trang Facebook "Hoàng Dũng" là bịa đặt nhằm cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang. Từ đó, lộ rõ ý đồ của Hoàng Văn Dũng nhằm chống phá công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 tại An Giang hiện nay.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định được một số đối tượng trên địa bàn cấu kết với Dũng để thực hiện đoạn ghi âm, cắt ghép, đăng tải lên mạng xã hội nhằm bịa đặt, bội nhọ danh dự của lãnh đạo tỉnh.

Ngày 5/10, Công an tỉnh An Giang cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên làm việc.

Công an tỉnh đang đấu tranh, làm rõ động cơ của các đối tượng cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, cắt ghép nội dung rồi cung cấp cho đối tượng Hoàng Văn Dũng để làm rõ mục đích vi phạm pháp luật của các đối tượng.