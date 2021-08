Tin vui về hiệu quả bảo vệ của vaccine Israel sản xuất; Thủ đô Indonesia trở thành "Vùng Xanh" - tỷ lệ khỏi Covid hơn 97%

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 0h00 ngày 23/8 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 212.442.709 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.442.332 ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 38.519.294 ca, trong đó có 644.840 ca tử vong. Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong với 574.243 ca trong tổng số 20.556.487 ca nhiễm. Với 434.545 ca tử vong trong tổng số 32.430.134 ca nhiễm, Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm và thứ ba về số ca tử vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19. Bộ Y tế Lào ngày 22/8 ghi nhận 305 ca mắc mới, gồm 224 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 81 ca lây nhiễm trong nước. Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 12.469 ca, trong đó có 11 người tử vong. Ủy ban chuyên trách trung ương về phòng chống dịch COVID-19 của Lào đã chỉ đạo các địa phương tăng cường hoạt động giám sát đường biên giới để ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép có nguy cơ mang theo dịch bệnh vào trong nước, đồng thời tăng cường giáo dục nhận thức về dịch bệnh cho người lao động đang được điều trị hoặc đang ở trong các khu cách ly.

Tại châu Đại Dương, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã chỉ thị chính quyền các bang và vùng lãnh thổ của nước này tiếp tục theo đuổi lộ trình chống dịch COVID-19 hiện tại trong bối cảnh số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay. Ngày 22/8, Australia ghi nhận 914 ca mắc mới COVID-19, mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, chủ yếu ở bang New South Wales. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison cùng ngày hối thúc chính quyền các bang và vùng lãnh thổ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế khi 70% dân số trưởng thành đã tiêm phòng đầy đủ.

Từng phòng chống dịch COVID-19 thành công trong một thời gian dài nhưng giờ đây, New Zealand đang thừa nhận chiến lược tham vọng loại bỏ hoàn toàn virus "COVID zero" có thể không còn khả thi nữa khi mà một làn sóng dịch mới do biến thể Delta dễ lây lan đang bùng phát ở quốc gia châu Đại Dương này.