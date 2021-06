TP.HCM có 10 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong đợt 4; Một công ty ở Bình Thạnh có 20 nhân viên mắc COVID-19

3 người vừa phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Long An là một nữ nhân viên vệ sinh, một bệnh nhân và người nuôi bệnh nhân này.

Tối 29-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An họp khẩn, quyết định từ 21h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Long An (phường 3, TP Tân An) tạm dừng các hoạt động trong 72 giờ để phong tỏa và tập trung xét nghiệm sàng lọc đối với toàn bộ bác sĩ, nhân viên, bệnh nhân và người nuôi bệnh.

Trước đó, chiều cùng ngày, qua xét nghiệm sàng lọc bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện này bằng RT-PCR, phát hiện một nữ nhân viên vệ sinh làm việc trong bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nữ nhân viên này làm việc theo hợp đồng của bệnh viện với một công ty vệ sinh, nhà ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang và từng làm vệ sinh ở nhiều khoa trong bệnh viện trước khi được phát hiện dương tính.