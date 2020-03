Thỏa thuận ngừng bắn chưa ráo mực, "đầu não" Không quân Nga ở Syria lại bị tấn công

South Front dẫn các nguồn tin đối lập Syria cho biết, đã có ít nhất ba binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một đánh bom xe ở Đông Bắc Syria trong hôm 6/3 vừa qua.

Cũng theo nguồn tin này, vụ đánh bom diễn ra tại một trạm kiểm soát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần thị trấn Hamam al-Turkman ở phía Bắc Raqqa.

Được biết, đây là vụ tấn công bằng bom xe đầu tiên nhằm vào các trạm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Đông Euphrates.



Vài tháng trước, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập 41 trạm kiểm soát giữa các thị trấn biên giới Ras al-Ayn và Tell Abyad ở Đông Bắc Syria. Bước đi này được cho là nhằm cải thiện an ninh ở các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Tuy nhiên, nó rõ ràng đã thất bại.



Về phần mình Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không thừa nhận bất kỳ tổn thất nào về người trong vụ đánh bom ở Hamam al-Turkman.