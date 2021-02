Tàu Anh bị nổ trên vịnh Oman, Iran trả thù? - Mỹ bất ngờ không kích Syria: Iran-Syria họp khẩn, chiến đấu cơ Nga xuất kích dồn dập

Theo UKMTO, một tàu của Anh đã bị hư hại do vụ nổ gây ra bởi một vật liệu nổ bí ẩn và các báo cáo sau đó cho rằng đó là một tàu của Israel đang hành trình từ Saudi Arabia tới Singapore và tàu mang cờ Bahamian.

Con tàu bị tấn công trên vịnh Oman thuộc sở hữu của doanh nhân Israel Abraham Ungar, người được cho là "rất thân thiết với Giám đốc Cơ quan tình báo Isralel Mossad", ông Yossi Cohen, và Iran có thể là thủ phạm đứng đằng sau vụ nổ này".

"Vụ nổ xảy ra đêm qua, tại phía Nam eo biển Hormuz, ngoài khơi Oman. Con tàu đã bị thủng 2 lỗ có đường kính 1m và 0,5m, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là bị trúng tên lửa hay bị gài mìn", ông Ungar nói với hãng tin Kan về hư hại của con tàu.

"Chúng tôi không rõ liệu vụ việc này có liên quan tới căng thẳng giữa Iran và Mỹ hay là tấn công nhằm vào chủ tàu người Israel".

Hãng tàu Ray Shipping xác nhận với tờ The Times of Israel rằng 1 trong những con tàu của họ đã bị hư hại do một vụ nổ trên vịnh Péc-xích, gần eo biển Hormuz.

"Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 28 người, không ai bị thương. Phóng máy không bị hư hại. Con tàu đang hành trình về cảng Dubai để khắc phục các hư hại", công ty cho biết.