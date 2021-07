Sáng nay, TP. HCM thêm 1.849 ca mắc mới, Hà Nội 4 ca; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào?

26/7 là ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng quy định không đi ra đường trong khung giờ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (Q.1), Công an P.Nguyễn Cư Trinh và lực lượng CSGT Trật tự Công an Q.1 trực chốt đã lập biên bản xử phạt anh L.P.B.A (26 tuổi, Q.1) 2 triệu đồng vì ra đường với lý do không chính đáng.

Đường phố vắng tanh sau 18h tối.

Anh A. trình bày, anh sang nhà người quen ở Q.5 chơi.

"Khi xem tin tức có biết chiều 26.7 người dân không được ra khỏi nhà, nhưng tôi xem nhầm thời gian 18 giờ 26.7 thành 8 giờ tối 26.7", anh A. nói.