Người Mỹ "trở mặt", bơm hàng trăm triệu USD vũ khí cho Israel - Lebanon chia lửa cùng Palestine, chiến sự diễn biến nóng

Tờ The Times of Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết đại diện của Mỹ tại Hội đồng Bảo an, Liên hợp quốc trong phiên họp vào ngày 17/5 đã ngăn việc các nước thành viên thông qua một tuyên bố kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel - Palestine và bảo vệ dân thường.

Được biết, tuyên bố chung trên được Trung Quốc, Na Uy và Tunisia đề xuất nhằm kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm bảo vệ dân thường, trong đó có cả trẻ em. Tuyên bố này đã được đệ trình lên 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an trong phiên họp vào cuối tuần trước.

Ít nhất hai cuộc họp đã được tiến hành trong hôm nay nhằm giúp các thành viên Hội đồng Bảo an tìm được tiếng nói chung nhằm ngăn chặn xung đột Israel - Palestine, tuy nhiên phía Mỹ đã cố tình trì hoãn ra tuyên bố chung trên và tiến hành các hoạt động ngoại giao của riêng họ.



Một nhà ngoại giao tiết lộ với hãng thông AFP rằng, phía Mỹ tỏ rõ thái độ không ủng hộ tuyên bố chung trên. Nhiều khả năng lý do Mỹ muốn ngăn chặn dự thảo này là vì nó không nhắc đến các cuộc tấn công rocket của người Palestines vào lãnh thổ Israel trong suốt tuần vừa qua.

Ở một chiều hướng khác, cũng trong ngày 17/5, Quốc hội Mỹ đang thông qua đề xuất bán lô vũ khí dẫn đường trị giá 735 triệu USD cho Israel trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Tel Aviv và nhóm vũ trang Hamas lên đến đỉnh điểm.

Theo tờ Washington Post, Quốc hội Mỹ nhận được thông báo chính thức từ Nhà Trắng về hợp đồng vũ khí trên từ ngày 5/5.



Trong số vũ khí này có bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (JDAMS) hoán cải từ bom "ngu". Trước đó Israel đã từng mua một lượng lớn bom loại này mà theo như họ giải thích là khi sử dụng bom thông minh có điều khiển sẽ giúp tránh được thương vong cho dân thường vô tội.

Giống như nhiều quốc gia khác, Mỹ đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Tuy nhiên, những hành động của Washington trong những ngày qua lại cho thấy điều ngược lại.