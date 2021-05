Bắc Giang phát hiện 5 ca mắc Covid-19; Đình chỉ 2 cán bộ Công an thành phố Phúc Yên

Ngày 8/5, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thành phố Phúc Yên đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc quản lý Nhà nước về hoạt động của quán bar Sunny. Trước mắt, công an tỉnh đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ công an thành phố Phúc Yên liên quan hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Phúc Yên.

"Hai cán bộ này không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho vụ việc ở bar Sunny, nhưng có trách nhiệm liên quan trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, quản lý an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn. Nếu nói họ không có trách nhiệm gì trong vụ việc ở bar Sunny là không đúng", vị đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.